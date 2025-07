Z droni do zgodovine: arheologi odkrili izgubljeno civilizacijsko vozlišče v severnem Peruju

Novo arheološko odkritje v severnem delu Peruja je razkrilo starodavno mesto Peñico, ki je približno 200 kilometrov severno od Lime, na nadmorski višini 600 metrov. Po ocenah strokovnjakov naj bi bilo ustanovljeno med letoma 1800 in 1500 pr. n. št., kar sovpada z obdobjem, ko so v drugih delih sveta cvetele zgodnje civilizacije, kot so tiste v Mezopotamiji, Egiptu in Indiji.

Peñico je bilo strateško pomembno mesto, saj je služilo kot ključna trgovska točka, ki je povezovala obalne skupnosti s tistimi v Andih in Amazoniji. Ta geografska lega je omogočala intenzivno trgovanje in kulturno izmenjavo med različnimi regijami, zato je bilo mesto središče trgovskih poti. Tam so si v skladu z najdbami arheologov med drugim izmenjevali školjke, bisere in glinene skulpture. Te najdbe nakazujejo na bogato kulturno življenje in visoko stopnjo umetniške izdelave.

Mesto je cvetelo v času starega Egipta.

Odkritje Peñica je pomembno tudi zaradi njegove povezave s starodavno civilizacijo Caral, ki je bila najstarejša znana civilizacija v Ameriki in je cvetela pred približno 5000 leti v perujski dolini Supe. Znana je po svojih monumentalnih strukturah, vključno z velikimi piramidami in naprednim sistemom namakanja.

Strokovnjaki so med osmimi leti raziskav v Peñicu odkrili 18 struktur, vključno s templji in stanovanjskimi kompleksi. Pri raziskovanju so si pomagali z droni. Arheologinja dr., ki je vodila raziskave, je poudarila, da je odkritje Peñica ključno za razumevanje, kako so se starodavne civilizacije prilagajale podnebnim spremembam in kako so se razvijale po propadu Carala.