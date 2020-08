Z detektorjem našli bronasti zaklad

Taborili ob najdišču

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Škotska skriva številne zaklade. FOTO: Susanne Neumann/Getty Images

3 tisoč let so stare dragocene najdbe.

Kar tresel se je od sreče in le kdo se ne bi!je na Škotskem s svojim najljubšim spremljevalcem, detektorjem kovin, naletel na pravi pravcati zaklad iz bronaste dobe, dragocenosti pa so se skrivale vsega pol metra pod površjem!Bil je v družbi prijateljev, s katerimi se je kot že večkrat poprej odpravil na pustolovščino, med katero so bolj za šalo kot zares z detektorji kovin prečesavali območje kraja Peebles, toda Mariuszeva naprava je kmalu nebrzdano začela piskati in opozarjati, da je morda naletela na nekaj mogočnega. Že kmalu po tem, ko so zagrebli v zemljo, so opazili nekaj sijočega, več zemlje ko so odstranili, več delov predmetov je namigovalo, da se tam spodaj skriva nekaj dragocenega.Zaklad nacionalnega pomena, so pozneje navdušeni ploskali arheologi, ki so jih Mariusz in prijatelji nemudoma odgovorno poklicali. Arheologi so se ob najdišču takoj naselili in začeli strokovna izkopavanja, v neposredni bližini pa so dovolili taboriti najditeljem, ki so tako spremljali napeto dogajanje in vsak dan izvedeli kaj več o zgodovini svojega naroda. »Želeli smo biti del tega procesa, nikoli ne bom pozabil teh 22 dni, ki smo jih z arheologi preživeli na polju. Vsak dan so odkrivali nove predmete, ki so pripovedovali nove zgodbe,« je še vedno vzhičen Mariusz, ki je tako zaslužen, da so zakladi iz bronaste dobe zdaj na ogled vsem ponosnim Britancem.Skoraj popolnoma ohranjena konjska vprega z vsemi sestavnimi deli in meč, pa zaponke, prstani, najrazličnejše okrasje: vse to in še več je zdaj seveda v lasti države, a seveda na ogled vsem radovednežem v Narodnem muzeju v Edinburgu.