Z delta različico tveganje za hospitalizacijo dvakrat večje

Pri okužbi z delta različico novega koronavirusa je tveganje za hospitalizacijo približno dvakrat večje kot pri okužbi z alfa različico, kažejo izsledki nove študije Univerze v Cambridgeu.Raziskovalci z Univerze v Cambridgeu in Angleške zdravstvene agencije (Public Health England) so v študiji, ki je v Angliji potekala med marcem in majem letos, spremljali potek bolezni pri več kot 40.000 covidnih bolnikih. Ugotovitve študije so bile objavljene v znanstveni reviji Lancet Infectious Diseases.Relativno malo sodelujočih je bilo sprejetih v bolnišnico v dveh tednih po prvem pozitivnem testu. Ko so raziskovalci v analizi upoštevali starost in druge dejavnike, za katere je znano, da vplivajo na potek bolezni, so ugotovili, da je bilo tveganje hospitalizacije pri okužbi z različico delta več kot dvakrat večje kot pri okužbi z alfa različico.Ugotovili so, da so imeli posamezniki, ki so bili okuženi z različico delta, 2,26-krat večje tveganje za hospitalizacijo kot okuženi z različico alfa in 1,45-krat večje tveganje, da bodo potrebovali intenzivno nego.Le 1,8 odstotka ljudi, ki so sodelovali v študiji, je bilo popolnoma cepljenih, 24 odstotkov pa jih je bilo cepljenih z enim odmerkom, zato raziskovalci opozarjajo, da rezultati študije ne dopuščajo sklepanj o tveganjih hospitalizacije pri v celoti cepljenih posameznikih.Doslej so študije v glavnem pokazale večjo prenosljivost različice delta, vendar ni bilo zanesljivih podatkov o večji nevarnosti za hujši potek bolezni.Raziskovalci so opozorili, da je cepljenje ključno za obvladovanje epidemije, saj bi v primeru večjega porasta okužb z različico delta izbruh močno obremenil zdravstveni sistem. »Rezultati kažejo, da bi izbruhi različice delta pri necepljeni populaciji lahko povzročili večje breme za zdravstveni sistem kot izbruhi različice alfa,« so zapisali raziskovalci.Različica delta, ki so jo sprva odkrili v Indiji, je zdaj prevladujoča v mnogih državah, vključno z Veliko Britanijo in Nemčijo, prevladujoča je tudi v Sloveniji.