Z avtom je vdrl v Vatikan, papež Frančišek med incidentom povečerjal

V četrtek zvečer okoli osme ure se je 40-letni moški z avtomobilom prebil skozi vrata Svete Ane mimo varnostnikov ter nedovoljeno vstopil v mesto, ki je hkrati država. Uspelo mu je priti do srednjega dvorišča Apostolske palače, imenovanega San Damaso. V Apostolsko palačo, ki je uradni dom papeža Frančiška, mu ni uspelo priti, saj ga je prej zaustavila policija.

»Potem ko je ignoriral razlago vojakov švicarske garde, in sicer da ne more vstopiti v Vatikan brez dovolilnice, je obrnil vozilo in sprva je bilo videti, da bo odšel. A je nato znova obrnil in pridrvel nazaj s polno hitrostjo ter oddrvel mimo garde pa tudi vatikanskih policistov,« so sporočili iz Vatikana. Policist je ustrelil in ustavil avtomobil.

Sveti oče v incidentu ni bil poškodovan.

Moškega so nato prijeli in ga takoj odpeljali na zdravniški pregled. Vatikanski zdravniki so ugotovili, da je bil v hudem stanju »psihofizičnih motenj«. Pozneje so ga premestili v celico za pridržanje.

Papež takrat večerjal

Papež Frančišek sicer živi na drugem koncu Vatikana, v gostišču Santa Marta. V trenutku napada naj bi večerjal in se umaknil v svojo sobo.

Iz Vatikana so sporočili, da so se takoj, ko so žandarji sprožili alarm za vdor, zaprla glavna vrata, ki blokirajo dostop do trga pred Frančiškovim hotelom. Incident je bil redek vdor v mestno državo, dostop do katere je, zlasti ponoči, širši javnosti večinoma prepovedan.

Švicarska garda ga ni mogla zaustaviti. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Medtem ko obiskovalci lahko dostopajo do bazilike sv. Petra in Vatikanskih muzejev med uradnimi urami, tisti, ki imajo zdravniški recept, pa lahko vstopijo v Vatikansko lekarno, je treba imeti za vstop v druge zgradbe posebno dovoljenje. Apostolsko palačo na več koncih varujeta švicarska garda in vatikanska policija.

To ni prvič, da je nekdo z očitnimi duševnimi težavami zmotil vatikanski mir. Leta 2009 je med božično mašo ženska preskočila ograjo bazilike sv. Petra in poskušala napasti papeža Benedikta XVI. Papež ni bil poškodovan, kardinal, ki je hodil v procesiji, pa si je v vsesplošnem paničnem odzivu množice zlomil kolk.