WHO: Pandemije covida 19 letos še ne bomo premagali

Nerealno je pričakovati, da se bo pandemija covida 19 končala do konca leta, je danes opozoril direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za izredne razmere Michael Ryan. »Prezgodaj je še in po moje je nerealno pričakovati, da bomo do konca leta končali boj z novim koronavirusom,« je dejal Ryan. Prepričan pa je, da bi lahko ob pametnem ravnanju odvzeli pandemiji moč ter zmanjšali število hospitalizacij in smrti. WHO se po njegovih besedah trenutno osredotoča na ohranitev zmanjšanja prenosa novega koronavirusa, da bi preprečili pojav novih različic in zmanjšali število okuženih.



Ryan je prepričan, da bo cepljenje zdravstvenih delavcev in najbolj ranljivih skupin prispevalo k temu, da pandemije ne bodo več spremljali strah in tragedije. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus si želi, da bi začeli cepiti zdravstvene delavce v vseh državah sveta v prvih 100 dneh letošnjega leta. Ob tem je pozdravil začetek cepljenja s cepivi iz mednarodne pobude Covax v Gani in Slonokoščeni obali.

