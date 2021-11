Tako so poimenovali novo različico

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes nedavno odkrito novo različico novega koronavirusa B.1.1.529 označila za skrb vzbujajočo in jo poimenovala omikron. Glede na prve ugotovitve bi bila lahko različica, ki so jo najprej potrdili v Južni Afriki, bolj nalezljiva kot druge, so sporočili po posvetovanju s strokovnjaki.

Za različice novega koronavirusa, ki jih WHO označi kot skrb vzbujajoče, velja, da so bodisi bolj nalezljive bodisi povzročijo težji potek bolezni. Poleg tega pri tovrstnih različicah obstaja nevarnost, da so obstoječa cepiva in zdravila proti njim manj učinkovita.

Skrbijo številne mutacije

Novo odkrita različica, ki se je doslej pojavila v več afriških državah, pa tudi v Izraelu, Hongkongu in Belgiji kot prvi evropski državi, vsebuje veliko število mutacij, izmed katerih so zlasti nekatere zaskrbljujoče, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila WHO.

Trenutni podatki kažejo, da pri njej obstaja večje tveganje za ponovno okužbo kot pa pri drugih prav tako skrb vzbujajočih različicah, med katere denimo šteje tudi trenutno prevladujoča različica delta.

Glede na navedbe WHO so novo različico v Južni Afriki odkrili na podlagi genetske analize, ki sega v 9. november. Vsega skupaj so jo doslej dokazali v manj kot sto primerih. Njeno veliko število mutacij bi lahko pomenilo lažjo prenosljivost, a kot poudarja WHO, bi lahko trajalo še več tednov, preden bo povsem jasno, kakšni so njihovi točni učinki.

Doslej je WHO za skrb vzbujajoče označila že štiri različice: alfo, beto, gamo in nazadnje delto, ki je zaradi svoje velike prenosljivosti bistveno prispevala k četrtemu valu pandemije covida-19.

Obenem sta še dve različici, ki so ju ob lanskem prelomu leta potrdili v Južni Ameriki, predmet opazovanja.

EU zaustavila lete

Države članice EU so se zaradi odkritja nove različice, o kateri so znanstveniki v Južni Afriki javnost obvestili v četrtek, danes že odločile za začasno ustavitev letov iz držav z območja južne Afrike. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer posvarila pred prehitrim omejevanjem potovanj.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je ocenila, da je še prezgodaj, da bi lahko vedeli, ali nova različica potrebuje tudi novo cepivo.