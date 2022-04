Vznemirjujoč posnetek: tako je ruski tankist ubil kolesarja v mestu groze (VIDEO)

Med rusko okupacijo kijevskega predmestja Buča so posneli brutalen napad ruskih oklepnikov na civilista, poroča New York Times. Na posnetku iz zraka se vidi moškega na kolesu, ki se vozi po ulici. Naenkrat je v njegovi smeri izstreljeno več rafalov iz oklepnikov z oznako Z in se vidi le še prah in dim.

Posnetek, ki je nastal v začetku marca, je posnela ukrajinska vojska.

Pristnost sta preverila New York Times in Sky News, ki sta posnetek geolocirala. Tako trdijo, da gre za Jablonsko ulico, kjer so našli ubite civiliste, ki so po ruskem umiku ostali na cesti.

Odkritje več deset trupel v množičnih grobiščih ali na ulicah v Buči je v zadnjih dneh sprožilo ogorčenje po vsem svetu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poboje označil za vojne zločine in genocid, zahodne države pa so zaostrile sankcije proti Rusiji. Kremelj je obtožbe zanikal in posnetke iz Buče in drugih ukrajinskih mest označil za ponaredke.

Sky News poroča, da je na kasnejših fotografijah kraja viden mrtev civilist in kolo ob njem.

Kot je znano, Rusi kakršnokoli odgovornost za poboje civilistov zanikajo.