Vzkliki pred bolnišnico: objavila ime posiljene 10-letnice, ki je zanosila

Zagovornica prepovedi splava Sara Fernanda Giromini (27) je na spletu objavila osebne podatke 10-letne žrtve posilstva, da bi jo poskušala prepričati, naj otroka obdrži, piše BBC. Po objavi identitete deklice so se nasprotniki splava zbrali pred bolnišnico, kjer naj bi splavila. Policija je minulo sredo prijela moškega, ki je osumljen zločina.



Primer je razbesnil brazilsko javnost, sodnik Samuel Miranda Gonçalves Soares pa je Googlu, Facebooku in Twitterju že naložil, naj dekličine osebne podatke umaknejo s svojih omrežjih. Sodnik je povedal, da imajo ta podjetja 24 ur časa za umik problematičnih podatkov, sicer bodo kaznovani z globo 50.000 brazilskih realov (okoli 7600 evrov) za vsak dan posebej, če bodo sporni podatki še na omrežjih.



Brazilija je znana po strogem in neliberalnem zakon o splavu, ki je dovoljen le v primeru posilstva, če je ogroženo življenje matere in v primerih poškodb še nerojenega otroka. Kljub temu da splav pri deklici zakonsko ni vprašljiv, so se nasprotniki splava zbrali pred bolnišnico, protestirali in kričali na zdravstveno osebje, da so morilci. Poskušali so celo vstopiti v bolnišnico, a so jih policisti pregnali. Aktivisti so povedali, da je voznik deklico pripeljal v prtljažniku avtomobila, v bolnišnico pa je vstopila skozi stranska vrata.



Po pisanju ameriške tiskovne agencije AP je Girominijeva nekdanja feministka, zdaj pa glasna zagovornica konservativne politike predsednika Jaira Bolsonara. Med drugim je ena od vodij gibanja Os 300 do Brasil (Brazilskih 300), ekstremno desničarske oborožene skupine. Skriva se tudi za psevdonimom Sara Winter.



Še vedno ni znano, ali bodo Girominijevo kazensko preganjali zaradi objave podatkov mladoletnice. Pravni strokovnjaki pravijo, da bi jo lahko obtožili za spodbujanje nasilja. Junija je bila kratek čas priprta zaradi sodelovanja v »nedemokratični akciji«, v kateri je z baklo v roki vodila povorko proti vrhovnemu sodišču.