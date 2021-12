Vulkan znova bruha lavo, oblasti zaprle letališče (FOTO)

Z italijanskega otoka Sicilija znova poročajo o izbruhu vulkana Etna. Zaradi tega so morali začasno zapreti letališče v Catanii. To letališče so morali v preteklosti zaradi aktivnosti Etne že večkrat zapreti. To se zgodi predvsem takrat, ko se oblak dima vali proti jugu.

Etna je že ponoči bruhala lavo, ki je tekla po zasneženem pobočju vulkana, je razvidno s fotografij, objavljenih na Twitterju italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo. Danes dopoldne se je iz jugovzhodnega kraterja znova začel valiti dim.

Uprava letališča v Catanii je popoldne na Facebooku sporočila, da je letališče zaradi vulkanske aktivnosti zaprto.