Vulkan spet bruha lavo, množične evakuacije v teku

Na polotoku Reykjanes jugozahodno od islandske prestolnice Reykjavik se je začel nov izbruh vulkana. Zaradi izbruha, že osmega od decembra 2023, so evakuirali ogrožene turiste in prebivalce.

Posnetki v živo na spletni strani islandske radijske postaje RUV kažejo, kako lava iz ogromne razpoke prodira na površje. Po podatkih meteorološkega urada je bila razpoka v zemlji sprva dolga okoli 500 metrov, a se je nato daljšala. Dodali so, da bodo poslali helikopter, ki bo določil natančno lokacijo in obseg izbruha.

Islandija ima kar 33 aktivnih vulkanskih sistemov.

Bližajoči se izbruh je včeraj v jutranjih urah naznanil vse močnejši niz potresov na območju. V tem času so hitro evakuirali med turisti priljubljeno geotermalno zdravilišče Blue Lagoon kot tudi ribiško vasico Grindavik, od koder so reševalci poročali, da so čutili tresenje tal.

Nazadnje je vulkanski izbruh območje prizadel novembra lani, trajal je približno dva tedna in pol. Islandija ima kar 33 aktivnih vulkanskih sistemov, več kot katera koli druga evropska država.