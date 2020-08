Vuhan ne želi več slišati za korono: tisoči v vodnem parku (VIDEO)

WHO opozarja, da v Aziji širijo koronavirus mladi z blagimi simptomi

Tisoče mladih Kitajcev je pretekli vikend množično obiskalo osrednji vodni park v kitajskem mestu Vuhan, kjer naj bi konec lanskega leta izbruhnila epidemija novega koronavirusa. Kot kaže, so prebivalci željni zabave in življenje v tem 11-milijonskem mestu se počasi vrača v stare tirnice.Med prebivalci priljubljen vodni park je bil poln mladih ljudi v kopalkah, ki so plesali ob ritmih elektronske glasbe.Vodni park so po 76-dnevni karanteni in popolni zaustavitvi javnega življenja ponovno odprli junija v sklopu postopnega delnega odpiranja mesta.Vodni park je bil za polovico manj obiskan kot pretekla leta, a še vedno dovolj za uspešno zabavo. Ženske so na dogodek vabili s 50-odstotnim popustom pri vstopnini.V Vuhanu so karanteno ukinili aprila, vse od sredine maja pa uradno še ni bilo potrjenih primerov okužb v provinci Hubej z glavnim mesto Vuhan.Da bi spodbudili lokalno gospodarstvo, je vlada province Hubej prebivalcem ponudila brezplačni vstop za 400 turističnih destinacijah na svojem območju. Kitajska je doslej uspešno zajezila epidemijo koronavirusa, a posamezna žarišča in resne poletne poplave še naprej ogrožajo kitajsko gospodarstvo.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da se v azijsko-tihomorski regiji novi koronavirus pospešeno širi predvsem zaradi mladih, ki se zaradi zelo blagih simptomov niti ne zavedajo okužbe. Ker je veliko mladih asimptomatskih ali imajo blage simptome covida 19, nehote širijo virus naprej, je posvaril direktor regionalne pisarne WHO. Po njegovih besedah to predstavlja tveganje, da se bodo z novim koronavirusom okužili tudi starejši, bolni v dolgotrajni oskrbi in ljudje, ki živijo na gosto naseljenih urbanih območjih.V azijsko-tihomorski regiji so do zdaj potrdili več kot 400.000 okužb z novim koronavirusom in skoraj 9.300 smrti. WHO je opozoril, da so v regiji več kot polovico primerov okužbe potrdili pri osebah, ki so mlajše od 40 let.