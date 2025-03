Vučićeva stranka najela svoje protestnike, plačujejo jim celo dnevnice: »V službi so nam rekli, da moramo v Beograd« (VIDEO)

Srbijo vse bolj pretresajo incidenti in nasilni izgredi, ki so našli pot celo v parlament, še vedno na ulicah vztrajajo tudi študenti, ki proti predsedniku Aleksandru Vučiću in oblasti protestirajo že več tednov. Zadnje dni so študenti zasedli tudi Pionirski park v Beogradu, kjer so celo postavili šotore in v njih vztrajajo dan in noč.

A ti protestniki niso protivladni, ampak s svojim kampiranjem izražajo podporo predsedniku Vučiću, zahtevajo, da se študentski protesti končajo, z njimi pa, da se konča tudi blokada univerz, saj da si ne želijo drugega kot študirati. Med temi študenti je sicer precej znanih obrazov, ki se redno udeležujejo sestankov Vučićeve stranke, zdaj pa je po družbenih omrežjih zakrožil celo posnetek, s katerega je razvidno, da so ti »protestniki« pravzaprav plačani.

Bala se je za službo

Na posnetku je mogoče videti skupino ljudi, ki so se zbrali v enem od šotorov, kjer čakajo, da jih šefi pokličejo ter jim izročijo dnevno plačilo. To po poročanju portala nova.rs znaša med 50 in 80 evrov, med »protestniki« pa so poleg peščice študentov s Kosova v glavnem člani Srbske napredne stranke, zaposleni v državnih institucijah, celo statisti.

»Nedavno sem dobila službo v javni upravi in sem tudi članica SNS. Pred nekaj dnevi so nam v službi rekli, da moramo vsi v Beograd, da bomo tam podprli predsednika. Mislila sem, da gre za shod, ko smo prišli v Beograd, pa so nam rekli, da moramo tu ostati več dni,« je za omenjeni portal dejala ena od »študentk«, ki ni želela biti imenovana.

V Beograd je prišla, ker se je bala, da bi v nasprotnem primeru ostala brez službe, potrdila pa je tudi, da za vsak dan, ki ga preživijo v parku, prejmejo dnevnice, organizatorji jim priskrbijo tudi nekaj malega za pod zob. Kako dolgo bodo morali ostati v šotorih, ne ve, je pa v soboto napovedan eden večjih protestov študentov, ki se ne strinjajo s politiko Aleksandra Vučića, zato sklepa, da ne bodo smeli domov vsaj še do začetka prihodnjega tedna.