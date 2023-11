Vučićev SNS najemal hostese in plačeval denar na roke: kamere so vse posnele (VIDEO)

Skrit pred javnostjo, v bližini beograjskega pristanišča, se nahaja velik klicni center. Od tam vsak dan več kot 100 ljudi kliče državljane in jih sprašuje, ali bodo na prihajajočih volitvah, 17. decembra, volili Srbsko napredno stranko (SNS). Za vsem se skriva dobro organizirana združba, način delovanja pa vzbuja dvom o kupovanju glasov in denarja iz »črnih skladov«. Vse skupaj je iz prve roke spremljala novinarka CINS-a, ki je bila za kratek čas del te skupine, pišejo srbski mediji.

Razkrila je, da če želiš delati v telefonskem centru, moraš tudi na dan 17. decembra voliti za SNS in glasovnico fotografirati. Takrat dobiš dvojno plačilo. Vsak dan pa se plača posebej na roko. Na tedenski ravni je izplačanih okoli 1120 dnevnic, kar pomeni, da je na roke izplačano okoli 26 tisoč evrov na teden (3 milijone dinarjev).

Novinarka je še izvedela, da je dnevnica za eno izmeno, ki traja štiri ure, 26 evrov, obstajajo pa tudi posebne dnevnice, ki se izplačujejo vsak ponedeljek v prostorih Centra za izobraževanje in razvoj mladih v Beogradu.

Pod pretvezo telefonistke vstopila v organizirano družbo

V skupino oziroma telefonski center lahko vstopiš po priporočilu. Novinarka je v tajnosti vstopilo v skupino sredi novembra, takrat pa je štela okoli 350 ljudi. Informacije so dobivali preko whatsApp skupine pod imenom CALL CENTAR 2023 in srbsko zastavo. Tam ni bilo dopisovanja med samimi člani, ampak so lahko pisali le skrbniki.

Prvo sporočilo je prišlo s telefonske številke M&J Lady Hostese. »Ker je novih članov veliko, bo začetek vaših delovnih dni od ponedeljka, 20. novembra 2023,« so zapisali ob informaciji, da bodo urniki objavljeni naknadno.

M&J Lady Hostese je pravzaprav agencija za hostese in jo, kot piše na njihovi spletni strani, vodita sestri dvojčici Milena in Jelena Marković. Obe imata več podjetij s tem imenom, ki pa so bila izbrisana ali pa je njihovo delo začasno ustavljeno.

Ta agencija že leta organizira hostese za promocije, poslovne dogodke, sejme in televizijske reklame. Organizacija klicnega centra SNS ni nikjer omenjena.

Poglejte si videoposnetek, ki razkrije plačevanje na roko in kako poteka iskanje telefonistov: