Vučićev beg iz ZDA zavit v tančico skrivnosti. A ena podrobnost presenetljiva: »Zelo nenavadno je ...« (VIDEO)

Glavna tema teh dni v Srbiji je, kaj točno se je zgodilo v Ameriki, ko je srbskemu predsedniku nenadoma postalo slabo in je na vrat na nos odpotoval domov, navaja N1 Srbija.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je namreč zaradi domnevno poslabšanega zdravstvenega stanja nenadoma vrnil s potovanja, prav tako celotna delegacija, celoten dogodek pa je zavit v tančico skrivnosti, saj so srbski uradniki glede tega zelo redkobesedni. Vučića so v Beogradu sprejeli v vojno-medicinski akademiji v Beogradu. Po navedbah tamkajšnjega kardiologa se je iz ZDA vrnil zaradi visokega krvnega tlaka. Čutil je namreč hude bolečine v prsnem košu.

»Zelo nenavadno je ...«

»Zelo nenavadno je, da ni ostal v bolnišnici na pregledu, ampak je takoj prišel na letalo, ki je ure in ure letelo nad Atlantikom, brez zdravnika, brez vsega. Zanimivo je, zakaj je bilo tako storjeno, če je res imel zdravstvene težave. Je pa bolnišnica VMA dolžna podati jasno poročilo o njegovem zdravstvenem stanju,« se ob tem za srbske medije sprašuje univerzitetni profesor in nekdanji podpredsednik srbske vlade Žarko Korać.

Vučić spregovoril prvič po zdravstvenih težavah

No, srbski predsednik se je medtem že oglasil in na svojem Instagramovem profilu objavil posnetek, v katerem je pokazal, kaj je bilo doseženega v minulem delovnem tednu.

Tako je poudaril, da prizadevanj srbskih državljanov ni mogoče ustaviti: »Od nedelje naprej bomo stopali samozavestno, z vero v srcu in duši, saj nihče ne more ustaviti Srbije, ki ustvarja, gradi in sanja,« je dejal. Vučić je spomnil na izzive, s katerimi se sooča država, pa tudi na moč in vzdržljivost ljudi. »Šli smo skozi težave, naleteli na ovire, ki pa nas niso zlomile. Ne morejo, saj sanj ljudi, ki verjamejo v delo, poštenost in ljubezen do svoje države, ni mogoče uničiti,« je dodal.