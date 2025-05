Vučić vendarle proti Moskvi, a ni prišel daleč – zadržali so ga v Bakuju

Kljub številnim ugibanjem in diplomatskim opozorilom je srbski predsednik Aleksandar Vučić danes, 7. maja, vendarle odpotoval v Moskvo, kjer se bo v petek udeležil parade ob dnevu zmage, s katero bo Rusija obeležila 80. obletnico konca druge svetovne vojne, poroča STA.

Po napovedih iz Kremlja bo imel Vučić tudi dvostransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Vendar pa njegov prihod v rusko prestolnico ni potekal brez zapletov.

Vučićev let obstal v Azerbajdžanu

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je Vučićevo letalo za zdaj zaustavljeno v azerbajdžanski prestolnici Baku. Kljub temu da so sprva vse države na načrtovani poti dale dovoljenja za prelet, so zaradi aktualnih bojevanj med Rusijo in Ukrajino nekatere pozneje zavrnile izdajo novih dovoljenj za nadaljevanje leta.

Vučić in Putin. FOTO: Stoyan Nenov Reuters

Tanjugov poročevalec je ob tem navedel, da se čaka na dodatno odobritev, medtem pa so moskovska letališča trenutno zaprta zaradi povečanega števila napadov z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki.

Odšel kljub zdravstvenim težavam in pritiskom EU

Vučić je v minulih dneh zaradi zdravstvenih težav – po vrnitvi iz ZDA, kjer je nenadoma prekinil obisk zaradi domnevne slabosti, so ga v Beogradu sprejeli v vojaško bolnišnico zaradi visokega krvnega tlaka – sprožil ugibanja, ali bo res odpotoval v Moskvo.

Mediji so špekulirali, da bi lahko zdravstveno stanje uporabil kot izgovor za izogib udeležbi na dogodku, ki ga EU zaradi vojne v Ukrajini ocenjuje kot politično spornega. Bruselj je namreč voditelje držav članic in kandidatk – med katere sodi tudi Srbija – izrecno posvaril pred udeležbo na paradi.

Toda srbski predsednik je vztrajal pri svoji odločitvi. »Kljub vsem pritiskom bom ponosno predstavljal Srbijo v Moskvi,« je dejal še pred odhodom. Danes zjutraj se je pred potjo sestal z ruskim in britanskim veleposlanikom v Beogradu – to sta bila njegova prva uradna sestanka po vrnitvi iz Združenih držav Amerike.

Vučić napovedal nagovor narodu

Kot je za beograjske medije potrdil predsednik vladajoče Srbske napredne stranke Miloš Vučević, naj bi predsednik Vučić še drevi nagovoril državljane. Kraj njegovega nastopa za zdaj ni znan, Vučević pa je glede tega ostal skrivnosten in dejal le: »Bomo videli, od kod.«

Mediji v Srbiji so že v minulih dneh poročali, da sta Litva in Latvija srbskemu predsedniku prepovedali prelet nad svojim ozemljem, kar je dodatno zapletlo njegovo pot v Rusijo.

Parade ob dnevu zmage naj bi se, kot smo poročali, udeležil tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki mu zaradi suma napada na ustavni red Bosne in Hercegovine grozi aretacija po nalogu sodišča BiH.

Milorad Dodik. FOTO: Mikhail Tereshchenko Via Reuters

Medtem je pomočnik ruskega predsednika Jurij Ušakov potrdil, da bo Vladimir Putin 9. maja opravil dvostranske pogovore z Vučićem. Ti pogovori bodo po vsej verjetnosti zaznamovani z aktualno geopolitično situacijo in nadaljnjim položajem Srbije med Zahodom in Rusijo.