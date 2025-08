Vučić sporočil spodbudne novice o stanju ministra Glišića (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sporočil, da je obiskal ministra za javne naložbe Darka Glišića v urgentnem centru potem, ko je ta doživel možgansko kap. Vučić je dejal, da je z Glišićem govoril in da se ta počuti bolje.

»Prišel sem v Klinični center Srbije in obiskal Darka Glišića in vsem našim ljudem želim sporočiti eno lepo novico. Darku gre bolje, govoril sem z njim. Še vedno se nekoliko bori, vendar vam ne morem opisati svoje sreče – in tudi njegove. Srbijo ne morejo premagati. Ni predaje. Živela Srbija,« je predsednik zapisal ponoči na Instagram profilu 'buducnostsrbijeav'.

Minister za javna vlaganja Darko Glišić, ki je v torek zjutraj doživel možgansko kap med gostovanjem v programu TV Pink, je bil operiran in se nahaja na respiratorju v enoti intenzivne nege Kliničnega centra Srbije (KCS), je povedal minister za zdravje Zlatibor Lončar.

»Glišić je še vedno v težkem stanju, pred njim je resen boj,« je poudaril Lončar. Operacija je bila izvedena v Kliničnem centru Srbije, potem ko je ministru med nastopom v jutranjem programu postalo slabo. »Zdravstveno stanje ministra Glišića je še vedno resno,« je povedal Lončar in dodal, da je na respiratorju, in intubiran.

Kompleksna in zahtevna

Lončar je pojasnil, da je bila operacija kompleksna in zahtevna, trajala pa je dlje kot običajno, saj sta bila poškodovani dve krvni žili. »Ena večja žila je bila popolnoma zamašena, druga pa ni bila le zamašena, ampak je tudi krvavela. Zdravnikom je uspelo rešiti obe žili in zdaj je pretok krvi vzpostavljen,« je dejal Lončar novinarjem v urgentnem centru.

Dodal je, da je Glišić še vedno v težkem stanju in da ga čaka zahtevno okrevanje. Poudaril je tudi, da bodo zdravniki še naprej spremljali njegovo stanje. »Vzrok težav je odpravljen, zdaj pa bomo videli, kako bo njegovo telo reagiralo na nadaljnjo terapijo, ki jo mora prejemati,« je sklenil Lončar, poroča danas.rs.

