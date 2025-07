Vučić se je sprostil ob pivu in trubačih, nato pa se je začela četniška pesem ... (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je udeležil slovesnosti, ki jo je organiziral srbski režimski časopis Informer ob odprtju odseka Pakovraće-Požega avtoceste Miloš Veliki. Omenjeni odsek avtoceste ni zelo dolg (le 19,5 kilometra), je pa zaradi značilnosti terena zelo zapleten. Poteka skozi hribovita območja med Čačkom in Požego, na njem pa je 35 mostov s skupno dolžino 5196 metrov, številni nadvozi in trije predori, od katerih sta dva najdaljša na avtocestah v Srbiji.

Povabljeni gostje so na odprtju uživali ob bogati pojedini in trubačih, Vučića, ki se je sprostil ob kozarcu piva, pa je še posebej razveselila pesem Marširala kralja Petra garda ki jo je z veseljem prepeval in z dvignjeno pestjo sledil ritmu.

Globoko ga je ganila tudi četniška pesem Morem plovi jedna mala barka, saj je prav pri tej pesmi segel po denarnici in bogato nagradil glasbenike, je navedel Jutarnji list.