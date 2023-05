Vučić po napadu v šoli: Eden najtežjih dni v zgodovini Srbije

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po strelskem napadu na osnovni šoli v Beogradu, v katerem je 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, predlagal vrsto ukrepov, med drugim znižanje kazenske odgovornosti s 14 na 12 let. Dan je opisal kot enega najtežjih v zgodovini države in pozval k spremembi obnašanja v družbi.

Vučić je po današnji tragediji na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja predlagal deset ukrepov. FOTO: A.m./ata Images, Pixsell

Vučić je po današnji tragediji na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja predlagal deset ukrepov. Med njimi je znižanje kazensko pravne odgovornosti s 14 na 12 let, kot tudi dveletni moratorij na posedovanje in nošenje orožja ter strog nadzor nad dovoljenji zanj.

Eden od predlogov je bil tudi, da se predpiše kazenska odgovornost za vse, ki mladoletnikom omogočijo stik s strelnim orožjem. Deček, ki je danes streljal v šoli, je namreč v strelskem pohodu uporabil pištoli, ki ju je vzel od očeta.

Vučić je na novinarski konferenci dan opisal kot »enega najtežjih v sodobni zgodovini Srbije«. Srbija je danes združena v žalosti, a v takšnih okoliščinah je treba pogledati vzroke in »odgovornost vsakega od nas« ter iskati rešitve in poti, da se to ne ponovi, je dejal.

13-letnik je iz ugledne in premožne družine. Njegov oče je profesor in zdravnik. Deček naj bi bil zelo ambiciozen, tako kot njegovi starši.

Izrazil sožalje družinam

Ob tem je izrazil sožalje družinam ubitih otrok, kot tudi družini ubitega varnostnika. V streljanju, ki ga je izvedel učenec sedmega razreda, je bilo sicer ranjenih še šest otrok in učiteljica.

Srbski predsednik je menil tudi, da mora družba spremeniti vrednote in način obnašanja. »To je vprašanje za našo celotno družbo (...) Ali bomo dovolj odgovorni in enotni, da se bomo poskušali spremeniti in priznati lastne napake,« je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Po Vučićevih besedah je najstnik, ki ga je policija po dejanju prijela pred šolo, trenutno »na posebnem mestu« in bo nameščen v posebnem oddelku klinike za nevropsihiatrijo.

Potrdil je tudi, da so aretirali njegovega očeta in mamo. »Priprt je bil njegov oče, kot lastnik orožja, ki ga je očitno hranil nezakonito, čeprav je imel vsa potrebna dovoljenja. Pridržana je bila tudi mati,« je povedal Vučić. Ob tem je razkril še nekaj podrobnosti o dečku, ki, kot je povedal, izhaja iz ugledne in premožne družine. Njegov oče je profesor in zdravnik. Deček naj bi bil zelo ambiciozen, tako kot njegovi starši.