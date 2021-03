Vučić gasi ogenj, s temi besedami je nagovoril užaljene vinarje (VIDEO)

Srbski predsednikse je posipal s pepelom in se opravičil vsem istrskim vinarjem, ki jih je s svojo izjavo za bosansko televizijo Face TV, ko je dejal, da je malvazija naravnost ogabna, prizadel.»Naredil sem veliko napak in plačujem jih vsak dan. A to je razlika med normalnimi in tistimi, ki pravijo, da so brezgrešni. Pred dnevi sem v nekem političnem intervjuju storil veliko napako, zaradi katere mi je žal in se iskreno opravičujem. Pa ne zato, ker sem rekel, kar mislim. Res nisem ljubitelj malvazije, ampak to nima nobene povezave s tem, da se daje v nič trud in delo vinarjev, ki se borijo za svoje delo,« je dejal in poudaril, da se vinarji marljivo trudijo, da prodajo svoje proizvode na tržišču.»Prosim vse vinarje v Istri, da mi oprostijo, ker to, da meni nekaj ni všeč, ne pomeni, da to ni dobro.« Se jim pa zahvaljuje že vnaprej, če mu bodo oprostili. Obljubil je, da se bo trudil, da v prihodnje ne bo ponovil več takšne napake.Vučić je v intervjuju dejal, da je istrska malvazija naravnost ogabna in da jo Srbi pijejo zaradi nostalgije. Dejal je še, da meni, da Srbi proizvajajo boljša vina in da premalo cenijo, kar imajo.Vučićeve besede so prišle na ušesa tudi slovenskim vinarjem. Podjetje Vinakoper je napovedalo, da mu bodo v tem tednu poslali karton malvazije z vabilom, da si pride ogledat klet in se prepriča o tem, kako kakovostno vino proizvajajo.