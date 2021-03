Vučić dobil darilo iz Kopra: Slovencev zdaj ne more prehvaliti

Slovenski vinarji kleti Vinakoper so držali svojo besedo in so po javnem kritiziranju istrske malvazije srbskemu predsedniku vlade Aleksandru Vučiću poslali slovensko vino , seveda malvazijo. Vučić, ki se je po izjavi in burnem odzivu istrskih vinarjev opravičil za svoje besede , je slovensko pošiljko sprejel in vino v družbi znanega Slovenca celo spil.»Vinarji iz Kopra, Slovenije, so mi poslali svoja vina, da se razumemo malvazijo. Pokazali so, da so bolj ljubeznivi in pametnejši od mene, a verjamem, da sem se iz svojih napak nekaj naučil. Ko bom popil vino, se bom javil in delil svoje mnenje. Dragi prijatelji, živeli,« je zapisal pred dvema dnevoma in dodal fotografijo.Vučić je kasneje delil nove fotografije, na katerih pije vino v družbi znanega slovenskega kuharskega mojstra. Zapisal je, da ve, da je že nadležen, in dodal, da mu je prijatelj Kavčič dostavil poseben kolač. »Ugotovil sem, da se mi bo še dolgo žal zaradi ene izjave. Resnično bi se rad zahvalil koprskim vinarjem, ki so z delom prislužili, da dobijo najmanj deset mojih opravičil. Čestitam jim in jim želim še mnogo uspehov v prihodnosti,« je zapisal in dodal, da sta si s Tomažem privoščila malvazijo in da ve, da ga bo Kavčič prepričal tudi, da pokusi njihov gin.Vučiću se je za gostoljubje zahvalil tudi Kavčič, ki je še dodal, da ga veseli, da je ta vez med dobronamernimi ljudmi v našem prostoru.