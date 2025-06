Vsi na nogah zaradi njegove izjave: »Za to je krivo veliko število migrantov!«

Nemški kancler Friedrich Merz je med obiskom ZDA za rast antisemitizma v Nemčiji okrivil migracije in jih označil za velik izziv za državo. »Imamo nekakšen uvožen antisemitizem, ki je prišel z velikim številom migrantov v zadnjih desetih letih,« je dejal v oddaji ameriške televizije Fox News.

Izraz »uvoženi antisemitizem« je bil v Nemčiji deležen kritik, poroča dpa. Besede kanclerja namreč namigujejo, da je antisemitizem predvsem posledica priseljevanja, kar je stališče, ki je pogosto na politični desnici.

Kritiki poudarjajo, da je to krivično do muslimanov in drugih migrantov ter hkrati zmanjšuje antisemitizem v širši nemški družbi.

Vse več antisemitskih incidentov

Število antisemitskih incidentov se je leta 2024 znatno povečalo, kažejo podatki, ki jih je v sredo objavila organizacija RIAS. Zabeležili so 8627 antisemitskih incidentov, kar je 77 odstotkov več kot leto prej.

Od skupnega števila se 5857 primerov nanaša na »antisemitizem, povezan z Izraelom«, tj. dogodke, v katerih so Judje v Nemčiji odgovorni za dejanja izraelske vlade. To število je več kot dvakrat večje kot leta 2023, leta, ob koncu katerega se je začela smrtonosna kampanja Hamasa proti Izraelu in uničujoč odziv izraelske vojske v Gazi.