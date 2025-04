Vsi na letalu v šoku! Potnica se je slekla pa se pokakala: »Kričala je, bilo je res grozljivo«

Na letu družbe Southwest Airlines iz Philadelphie v Chicago se je zgodil nenavaden incident, je navedel Daily Mail. Potnica se je namreč slekla in opravila potrebo na svojem sedežu, zaradi česar so ob pristanku letala na chicaškem letališču Midway poklicali policijo. Iz letalske družbe so sporočili, da je bilo poleg policije prisotno tudi medicinsko osebje. Hkrati je bilo letalo začasno umaknjeno iz prometa zaradi temeljitega čiščenja.

Še en incident

Southwest Airlines se je nedavno soočil s podobnim incidentom, ko se je potnica slekla in vpila na letu iz Houstona v Phoenix. Dva potnika sta povedala, da je ženska nenadoma začela vpiti.

»Rekla je, da ima bipolarno motnjo. Ker se je letalo še naprej premikalo, se je začela slačiti,« so povedali. Gola ženska je nato sledila stevardesi in se s telesom drgnila obnjo. »Začela je udarjati po vratih pilotske kabine in prositi, naj jo spustijo noter. Kričala je, bilo je res grozljivo,« je povedal eden od potnikov, ki ga je zmotilo tudi to, da je incident trajal kar pol ure.

Letalo se je nato vrnilo, nato pa se je letališki uslužbenec vkrcal in žensko pokril z odejo. Nato so jo predali policistom in jo napotili na zdravniški pregled. Letalo je imelo nekaj več kot eno uro zamude, preden je lahko vzletelo proti Phoenixu.