Vsi govorijo o reakciji ukrajinske veleposlanice, ko sta se udarila Trump in Zelenski (VIDEO)

V petek je Bela hiša pripravila prizorišče za popoln diplomatski obračun, ko sta se ameriški predsednik Donald Trump in njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski zapletla v ognjevit verbalni spor glede vojne z Rusijo. Ko se je javno soočenje odvijalo, je bila ukrajinska veleposlanica v ZDA med diplomati, ki so sedeli blizu voditeljev, videti zelo napeta.

Na posnetkih družbenih omrežij je mogoče videti veleposlanico Oksano Markarovo, ki nejeverno odkimava z glavo, zapira oči in z dlanjo pokriva obraz, medtem ko se spor med Trumpom in Zelenskim zaostruje.

Spomnimo, srečanje med Trumpom in Zelenskim je potekalo v napetem ozračju, z občasnim povzdigovanjem glasu obeh voditeljev. Zelenski je Trumpu na začetku srečanja pokazal slike vojnih zločinov in dodal, da meni, da je ameriški predsednik na strani Ukrajine. Zelenski je Belo hišo zapustil po burnem pogovoru s Trumpom in podpredsednikom ZDA JD Vanceom.

Zelenski: ZDA in Ukrajina ostajata strateški partnerici

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po petkovem sporu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom danes poudaril, da kljub »zahtevnemu dialogu« državi ostajata strateški partnerici.

Zelenski je iz Washingtona medtem prispel v London, kjer naj bi se že danes srečal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem. Dodal je, da je Ukrajina izredno hvaležna ZDA za vso podporo, še posebej med rusko invazijo. Pomoč Amerike je bila ključna za preživetje Ukrajine, je dodal.

Rusija ga obtožuje, da je obseden z nadaljevanjem vojne

Rusija je petkov obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v ZDA, ki se je sprevrgel v prepir z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, danes označila za popoln politični in diplomatski neuspeh Kijeva. Zelenskega je obtožila, da je obseden s prizadevanji za nadaljevanje vojne. »Obisk voditelja neonacističnega režima V. Zelenskega v Washingtonu 28. februarja je bil popoln politični in diplomatski neuspeh režima v Kijevu,« je sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.