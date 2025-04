Vsi govorijo o njenem vodenju. Poglejte, kako jih je Melania pustila odprtih ust (VIDEO)

Prva dama ZDA Melania Trump je danes skupaj z državnim sekretarjem Marcom Rubiom v prostorih State Departmenta vodila 19. podelitev mednarodnih nagrad ženskam za pogum, pri čemer je pogum povezala z ljubeznijo. Rubio jo je označil za zelo pogumno žensko.

State Department podeljuje nagrade ženskam, ki so se odlikovale z izjemnim pogumom pri zagovarjanju miru, pravice, človekovih pravic in opolnomočenju žensk. Doslej so podelili že več kot 200 nagrad ženskam iz 90 držav sveta.

Letošnjih dobitnic je devet, med njimi pa so Nekdanja Hamasova talka Amit Soussana iz Izraela, aktivistka za človekove pravice iz Burkine Faso Henriette Da, borka za pravice žrtev trgovine z ljudmi s Papue Nove Gvineje majorka Velena Iga, borka za pravice invalidov iz Romunije Georgiana Pascu, borka za pravice žensk iz Južnega Sudana Zabib Musa Loro Bakhit in aktivistka za pravice ugrabljenih in zaprtih v Jemnu Amat al Salam al Hadž.

Posebno nagrado poimenovano po nekdanji državni sekretarki Madeleine Albright so dobile voditeljice lanskoletnih študentskih protestov v Bangladešu.