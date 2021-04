Vsi bi premlatili korono

Udrihajo z vso silo

Radi bi obračunali s sovražnikom. FOTO: Twitter

Zabave so lani zastale, praznih rok so ostali gostinci, organizatorji veselic, trgovci z najrazličnejšimi pripomočki in še bi lahko naštevali. Pandemija je opeharila tudi izdelovalce pinat, polnjenih z dobrotami, pisanimi konfeti ali drugimi presenečenji, vse dokler seni domislila odličnega novega modela.Pinate mlade podjetnice iz Anchoragea na Aljaski, ki se je sicer rodila in odraščala v Mehiki, so tako rekoč čez noč postale prodajna uspešnica. Carolina rada pove, da se je izdelave naučila pri babici, ki je z vnučki najraje ustvarjala obliko zvezde, pred štirimi leti, ko jo je hči zaprosila za pinato za rojstni dan, pa je sklenila, da bo hobi iz otroštva obudila in iz njega naredila posel.Vse ji je teklo kot po maslu, dokler ni prišel novi koronavirus in je skorajda spravil na boben, dokler ni ugotovila, kako virus ukaniti: izdelala je pinato v zdaj že zelo dobro znani podobi sars-cov-2! »Izdelava se nazadnje sploh ni izkazala za tako zelo zahtevno, kot sem se bala,« pripoveduje Carolina, ki ji je prodaja znova stekla.Pravzaprav naročila kar dežujejo, da jih komaj dohaja, vsi bi radi virusu, ki nam je življenje obrnil na glavo, dali vetra in ga z vso silo udarili ter se mu maščevali za vse gorje. Rezultat so slaščice, tako da konec dober, vse dobro. »In tudi otroci razumejo, da je virus tisti sovražnik, ki ga želimo premagati, zato mu pri udrihanju nihče ne prizanaša,« še pristavi Carolina.