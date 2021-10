Vsi bi delček Caponejeve zapuščine

Njegov dvorec v Miami Beachu na Floridi ne bo preživel: zaradi sramote, ki jo je zloglasni Al Capone prinesel ameriški družbi, in vode, ki spodjeda temelje nepremičnine, bosta nova lastnika to zravnala z zemljo in na njenem mestu postavila novo, še razkošnejšo.

A dediščina razvpitega gangsterja kljub temu živi naprej, zanimanje zanj pa je še 75 let po njegovi smrti izjemno. To nedvomno potrjuje dražba njegovih spominkov, na kateri so iztržili kar 2,6 milijona evrov!

Največ zanimanja za colt

Osebne predmete pokojnega kralja chicaškega podzemlja so na dražbi ponudile tri vnukinje konec minulega tedna v Sacramentu v Kaliforniji; kot so pojasnile, za dragocenosti, katerih dom je bil ravno floridski dvorec, čedalje težje skrbijo in se bojijo, da jih bo načel zob časa, zato si jih želijo izročiti v roke poznavalcev in strokovnjakov, ki bodo še naprej skrbno ohranjali spomin na njihovega dedka.

Ta je bila njegova najljubša.

In takšnih zainteresiranih in premožnih kupcev se je kar trlo, tako v živo kakor prek spletne povezave. Najbolj zagreto so se potegovali za Caponejevo najljubšo pištolo, 45-kalibrski polavtomatski colt, ki je iztržil 745.000 evrov, veliko pozornosti so pritegnili tudi drugi kosi orožja; skupno je bilo na prodaj 170 predmetov, med njimi številni simboli Caponejevega življenja na veliki nogi, denimo, pasna zaponka iz 18-karatnega zlata in platine, ki je prinesla 19.000 evrov, pa lična škatla za shranjevanje cigar v obliki medveda, za katero je nekdo odštel 104 tisočake, veliko zanimanja je bilo za platinasti žepni nož z diamanti, verižico z obeskom, čajni servis, manšetne gumbe, budilko, nekaj knjig, fotografij in številne kose pohištva.

Alu Caponeju so mnogi pripisovali številne brutalne zločine, med drugim pokol na valentinovo, ko naj bi s svojimi pajdaši v chicaški parkirni hiši 1929. s streli pokončal sedem članov sovražne tolpe. Oblastem sicer nikoli ni uspelo dokazati nobenega zločina, tako da je sedel zgolj zaradi davčne utaje: obsodili so ga na enajst let zapora, po osmih so ga zaradi šibkega zdravja izpustili.

745 tisočakov je iztržil colt.

Zadnja leta svojega življenja je preživel v dvorcu v Miami Beachu in se kesal za svoje grehe, je pred dražbo povedala njegova vnukinja Diane Capone, prepričana, da je javno blatenje njenega dedka v zdajšnjem času nesmiselno, prav tako so po njenem neumestne kritike, da je izkupiček od dražbe krvavi denar. Ne nazadnje je Al Capone vse svoje premoženje redno delil tudi pomoči potrebnim, mnogi so ga opevali celo kot novodobnega Robina Hooda.