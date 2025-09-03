Pogovor Putina in Xija v javnosti, tema vas bo šokirala: »Kmalu boš star 150 let in nesmrten!« (VIDEO)

Ruskega predsednika Vladimirja Putina in kitajskega predsednika Xi Jinpinga so posneli, kako se ob robu velike parade zmage v Pekingu zasebno pogovarjata o tem, ali naj bi ljudje lahko kmalu dočakali vsaj 150 let.

Kitajska ima dolgo zgodovino odvzemanja organov usmrčenim zapornikom, kar je bilo uradno prepovedano leta 2015. Vendar to ni ustavilo prakse in država se je namesto tega obrnila namanjšine za odvzem organov, vključno z Ujguri, ki se na zahodu države soočajo z represijo. Lani je londonski The Times poročal, da so uradniki Kremlja znanstvenikom naročili, naj pospešijo raziskave proti staranju, s poudarkom na celični degeneraciji, kognitivnem upadu in krepitvi imunskega sistema.

Na posnetku nadzorne kamere je mogoče slišati, kako razpravljata o možnosti doseganja nesmrtnosti s presaditvijo organov in naprednimi medicinskimi postopki.

»Nekoč so ljudje le redko dočakali 70 let, danes pa si pri 70 letih še vedno otrok,« je Xi po besedah ​​prevajalca dejal Putinu.

Kitajski in ruski predsednik sta stara 72 let.

»Z razvojem biotehnologije je mogoče človeške organe nenehno presajati in ljudje so lahko videti vedno mlajši in celo dosežejo nesmrtnost,« je odgovoril Putin.

»Napoveduje se, da bo v tem stoletju obstajala tudi možnost živeti do 150 let,« je po poročanju Politica odgovoril Xi.