Vse življenje pomagal invalidom, zdaj zadel hišo

Da lahko še tako težavna življenjska usoda spremeni smer, je na svoji koži spoznal 58-letni Škot Grant Carson; vdovec je svoje življenje posvetil invalidom z gibalnimi ovirami ter iskanju primernih življenjskih prostorov zanje. V petkovem večeru je bil v svoji hiši dvojčku, ko ga je presenetil zvonec: na njegovih vratih je bil nenajavljen obisk iz organizacije Omaze, ki zbira dobrodelne prispevke z loterijskimi žrebanji več milijonov funtov vrednih hiš in posesti. H Grantu, ki je že ducat let brez žene, so prišli z informacijo, ki ga je popolnoma osupnila.

Tudi on je namreč kupil srečk za sto funtov (okoli 113 evrov), ena od njih pa je bila izžrebana in postal je lastnik podeželske hiše iz 18. stoletja s petimi spalnicami na velikem posestvu, vredne dva milijona funtov in pol (2,83 milijona evrov). Ob tem, da je hiša popolnoma prosta bremen, pa so mu navrgli še sto tisoč funtov denarne nagrade.

Še zdaj se mora uščipniti, da dojame, da je krasna podeželska hiša res njegova. FOTO: Omaze

Popolnoma šokirani dobitnik sprva ni mogel verjeti: »Ni navaden petkov večer, če nekdo potrka na vrata in pove, da si zadel hišo za dva milijona in pol,« je dejal, nato pa razkril, kaj si bo končno lahko privoščil – psa: »Zaradi mojega kroničnega artritisa to prej ni prišlo v poštev, zdaj pa si bom lahko privoščil sprehajalca za psa.« In sklenil, da bo še naprej pomagal dobrodelnim organizacijam oziroma invalidom: »Ampak še vedno se kdaj uščipnem, saj ne morem verjeti, da imam tako hišo.«