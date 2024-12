Vse večji kaos in stopnjevanje nasilja: Vodni topovi, solzivec in barikade na ulicah (FOTO in VIDEO)

V Gruziji je v nedeljo zvečer, že četrti dan zapored, več deset tisoč ljudi znova protestiralo proti vladnemu zamiku pristopnih pogajanj z EU. Policija je proti zbranim spet uporabila vodni top in solzivec, okrog 150 ljudi je bilo pridržanih. V protest proti vladni politiki se vrstijo tudi protestne izjave javnih uslužbencev in odstopi.

Nekateri so proti policiji metali pirotehniko in kamne

Množica ljudi se je v nedeljo zvečer zbrala pred parlamentom v Tbilisiju in mahala z evropskimi in gruzijskimi zastavami. Nekateri so proti policiji metali pirotehniko in kamne. Policiji z vodnim topom sprva ni uspelo razgnati zborovanja, nakar so posredovale okrepljene enote, ki so uporabile še solzivec in gumijaste naboje.

FOTO: Giorgi Arjevanidze Afp

FOTO: Giorgi Arjevanidze Afp

FOTO: Giorgi Arjevanidze Afp

Napetosti v državi vladajo, odkar je na parlamentarnih volitvah konec oktobra zmago razglasila vladajoča stranka Gruzijske sanje, medtem ko proevropska opozicija trdi, da so glasovanje zaznamovale nepravilnosti. Nemiri so se s protesti že okrepili, ko je premier Irakli Kobahidze v četrtek naznanil, da država nadaljevanje procesa pridruževanja EU zamika na leto 2028. Opozicija bojkotira delo novega parlamenta, medtem ko je proevropska predsednika Salome Zurabišvili ustavno sodišče zaprosila za razveljavitev rezultata volitev, parlament in vlado v trenutni sestavi pa označila za nelegitimna. Poleg tega naj bi parlament sredi decembra izvolil novega predsednika, a se je Zurabišvili ta konec tedna označila za edino legitimno predstavnico oblasti v Gruziji in dejala, da ne bo zapustila položaja do ponovne izvedbe parlamentarnih volitev.

Policija je ponekod protestnike lovila po ulicah, medtem ko so si nekateri postavili barikade iz smetnjakov in jih zažgali. Še eno protestno zborovanje se je odvilo pred poslopjem gruzijske javne televizije GPB, ki je deležna obtožb, da deluje kot propagandno glasilo za vladajočo stranko. Ljudje so protestirali tudi drugod po državi.