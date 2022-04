Vse več primerov te hude bolezni pri otrocih

Hepatitis neznanega izvora so doslej potrdili pri najmanj 169 otrocih v 12 zahodnih državah, je v soboto zvečer sporočila Svetovne zdravstvena organizacija (WHO).

Dve tretjini vseh primerov skrivnostnega hepatitisa so od začetka aprila odkrili v Veliki Britaniji. Preostanek primerov je razdeljen med več evropskih držav od Norveške do Romunije, potrdili so ga tudi v ZDA. V Sloveniji tovrstnega hepatitisa še niso potrdili, v sosednji Italiji pa je število primerov naraslo že na 11.

Kot navaja WHO, ni jasno, ali gre dejansko za porast pogostosti bolezni ali pa so več primerov odkrili zaradi okrepljene pozornosti, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Nobeden od otrok sicer ni bil okužen s klasičnimi virusi hepatitisa, ki pri njih pogosto poteka brez simptomov ali le z manjšo prizadetostjo. Pri številnih izmed obolelih s trenutno obliko pa so zaznali močno povišano raven jetrnih encimov in zlatenico.

17 otrok potrebovalo presaditev jeter, eden je umrl

Po podatkih WHO je doslej 17 otrok potrebovalo presaditev jeter, najmanj eden je umrl. Pri 74 so odkrili prisotnost adenovirusov. Pri organizaciji ob tem poudarjajo, da ti virusi običajno izzovejo le blažje simptome, kot je obolenje dihalnih poti.

Poteka tudi preiskava morebitne povezave s pandemijo covida 19. WHO kot mogoče navaja, da so otroci zdaj bolj občutljivi na adenoviruse, saj so se ti med pandemijo manj prenašali. Preiskujejo tudi domnevo, da bi lahko vlogo igrala dvojna okužba – tako z adenovirusom kot novim koronavirusom.

Hepatitis kot stranski učinek cepljenja proti covidu 19 WHO izključuje, saj večina večina mladih obolelih ni bila cepljena.