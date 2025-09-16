  • Delo d.o.o.
Vse več od 3 do 4 leta starih avtomobilov, vrnjenih z lizinga, a noče jih nihče. To je razlog

Glavna težava je hiter padec vrednosti po izteku lizinške pogodbe.
V Nemčiji vozi več kot 1,7 milijona osebnih električnih avtomobilov, kar je petkrat več kot na začetku leta 2021. FOTO: Carmen Jaspersen/Reuters
M. U.
 16. 9. 2025 | 10:18
 16. 9. 2025 | 10:49
Trg rabljenih avtomobilov v Nemčiji raste, vendar se sektor električnih vozil (EV) sooča z resnimi izzivi. Kljub povečanju števila registriranih električnih avtomobilov za skoraj 61 odstotkov v prvem četrtletju predstavljajo le približno 3 odstotke celotne ponudbe rabljenih modelov. Glavna težava je hitri padec vrednosti po izteku lizinške pogodbe.

6400 evrov razlike med rabljenim električnim in bencinskim

Primer audija e-tron sportback ponazarja težavo: model, ki je pred tremi leti stal več kot 86.700 evrov, je danes mogoče kupiti za manj kot 38.000 evrov. Razlog je vrnitev velikega števila električnih vozil prve generacije (iz letnikov 2021 in 2022) na trg po koncu lizinga. Glede na analizo je povprečni padec vrednosti električnega avtomobila v primerjavi z modelom z bencinskim motorjem okoli 6400 evrov.

V EU morajo proizvajalci do leta 2027 zmanjšati skupne emisije CO2 svojih modelov, zato se mnogi že dolgo osredotočajo na prodajo izključno električnih avtomobilov. Nizke vrednosti rabljenih električnih avtomobilov niso presenetljive, vendar so izgube vrednosti večje od pričakovanih.

image_alt
Evropa električarje še podpira, takšne so subvencije

Finančne izgube prizadenejo predvsem lizinška podjetja in proizvajalce, ki so prevzeli tveganje padca vrednosti. Nizko povpraševanje zasebnih strank in pomanjkanje zanimanja podjetij za najem avtomobilov še dodatno poslabšujeta situacijo, zato vozila mesece stojijo na parkiriščih. Težava se bo še povečala, saj »ogromen val« vračil vozil še ni prišel, opozarja nemški WirtschaftsWoche.

In kje vidijo rešitve? 

Namesto prodaje po znižanih cenah je priporočljivo, da proizvajalci in lizinška podjetja ohranijo vozila v svoji lasti.

image_alt
Elektrifikacija: podaljševalnik dosega kot odgovor na želje kupcev

S ponovno ponudbo lizinga za rabljena vozila ali naročniškimi modeli (tako imenovani večciklični model) je mogoče zmanjšati izgube in omogočiti večkratno izkoriščanje vozila, ob koncu njegove življenjske dobe pa vračilo dragocenih surovin.

rabljeni avtomobiliavtomobilizemelektrična vozilaelektrični avtomobiliprodajaelektrični avtomobilnakupavto na lizing
