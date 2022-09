Vse je posnela kamera: potegnil pištolo in jo usmerili proti podpredsednici, a se ni sprožila (VIDEO)

Le sreča, točneje, nedelujoča pištola, jo je ločila od smrti: Cristino Fernandez de Kirchner je na poti s sodišča oblegala množica ljudi, iz katere se je izmuznil posameznik in ji uperil pištolo v glavo. Smrti ne bi ušla, a orožje se, za čuda, po pritisku na petelina ni sprožilo.

Tehnična napaka jo je torej odrešila smrti, atentator pa ji je orožje pomolil neposredno v obraz, pištolo je držal le nekaj centimetrov proč in brez zadržkov tudi ustrelil. V trenutkih, ko je pričakovala usodni konec, je argentinska podpredsednica sicer še sklonila glavo, a krogli se ne bi mogla ogniti, kaže rekonstrukcija šokantnega dogajanja. Policija je osumljenca prijela kmalu zatem, v bližini so odkrili tudi pištolo, v kateri je bilo pet nabojev, kot se je pozneje izkazalo, zakaj se je pištola zaskočila, še ugotavljajo; 35-letni Brazilec je zdaj v priporu, motiv napada pa še ni znan.

Napad je bil morda povezan z njeno domnevno vpletenostjo v korupcijo.

Podpredsednici so sodili zaradi obtožb glede zlorabe javnih sredstev in korupcije, grozi pa ji dvanajst let zapora. Ali je bil napad povezan s primerom, ni znano, 69-letni Fernandez de Kirchnerjevi, ki je bila med letoma 2007 in 2015 predsednica države, pa grozi dvanajst let zapora z dosmrtno prepovedjo delovanja v politiki, reši pa jo lahko poslanska imuniteta, saj je obenem tudi predsednica senata. Napad je obsodil tudi predsednik Alberto Fernandez, ki je povedal, da je bil poskus umora eden najresnejših napadov na demokracijo v državi v zadnjih desetletjih. Včerajšnji dan je v Argentini razglasil za državni praznik, da so lahko vsi izrazili solidarnost s podpredsednico.