Vse je bilo pripravljeno za pogreb, razen pokojne: družina v šoku

Na Hrvaškem odmeva zgodbe iz Andraševca. V soboto je družina Grabušić prejela klic iz bolnišnice, da je umrla njihova babica. Organizirali so pogreb. Ko so v ponedeljek prišli po babico, da bi jo s pogrebnim avtomobilom odpeljali na pokopališče, se je izkazalo, da jih babica čaka živa na oddelku v bolnišnici.»Danes ob 8. uri smo prišli pred bolnišnico po mojo babico. Pol ure pozneje bi morali priti še iz pogrebnega podjetja. Čakali smo pred bolnišnico 45 minut. Slišali smo, kako je medicinska sestra nekomu po telefonu povedala, 'da jim bo moral to zdaj nekdo pojasniti'. Kmalu so nas poklicali na oddelek,« je v šoku povedala(21) za Dnevnik.hr.Njeno babico so v bolnišnico sprejeli pred dvema tednoma in pol zaradi težav s parkinsonovo boleznijo. Zaradi epidemioloških razmer je ves ta čas niso smeli obiskovati.»Vsak dan smo klicali, da bi se pozanimali, kako je z njo. Vedno so se zagovarjali, da medicinske sestre o babičinem zdravstvenem stanju ne smejo govoriti in naj pokličemo zdravnika po 14. uri. A ko smo klicali njega, so nam vsakič povedali, da ima nujno operacijo. Povedali so nam, da je babica v redu, da je sicer imela možgansko kap, in potem, da je spet dobro in da bo lahko šla jutri domov. Ko smo v soboto zjutraj spet klicali, so nam povedali, da je babica v redu. Pozneje pa so nas poklicali in povedali, da je šla na dolgo potovanje,« je povedala Martina.Čez vikend je družina pripravila vse za pogreb, ki je bil predviden danes ob 16. uri. Zjutraj so odšli pred bolnišnico po babico, ko so jih pozvali, naj pridejo na oddelek. Zdelo se jim je neobičajno, saj pred tem babice tam niso smeli obiskati.»Zdravnik nas je sprejel in se nam opravičil, saj da je naša babica živa. Mama je zajokala in povedala, da jih bo tožila,« je povedala Martina in dodala, da so se želeli pogovoriti tudi z direktorjem bolnišnice, vendar jim tega niso omogočili.Babica bi sicer morala še ostati v bolnišnici, ampak jo je družina odpeljala domov na lastno odgovornost.Iz bolnišnice so se družini opravičili. »Do napake je prišlo zaradi dejstva, da sta bili na istem oddelku dve osebi istega spola z enakim priimkom, pri tem, da je ena oseba umrla in je bila družina pravočasno obveščena. V drugem primeru pa je šlo za nenamerno napako zdravnika, ki je informacijo prenesel družini živega pacienta,« so sporočili iz bolnišnice.