Vse bolj napeto: Izraelska vojska ponoči z novimi napadi na območje Gaze

Izraelska vojska je ponoči nadaljevala zračne napade na območje Gaze in po lastnih navedbah zadela 200 tarč, povezanih z gibanjem Hamas in drugimi islamističnimi skupinami. Obenem naj bi jim uspelo ponovno nadzorovati celotno mejo z Gazo, prek katere so palestinski borci v soboto vdrli na ozemlje Izraela.

Izraelske zračne sile so sporočile, da je več deset bojnih letal ponoči napadlo območja soseske Rimal in kraja Han Junis. Pri tem naj bi uničili več tarč, vključno s centri za poveljevanje in nadzor, skladiščem orožja, ki naj bi bilo v mošeji, in domom domnevnega Hamasovega poveljnika.

Palestincem, ki želijo pobegniti pred napadi, je izraelska vojska svetovala, naj se odpravijo v Egipt. »Vem, da je mejni prehod Rafa še vedno odprt,« je na srečanju z novinarji danes dejal tiskovni predstavnik vojske Ričard Heht. »Vsakomur, ki lahko odide, bi svetoval, naj odide,« je povedal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Kot je dodal, so v pretežni meri ponovno vzpostavili nadzor nad mejo z Gazo, prek katere so Hamasovi pripadniki minuli konec tedna na več mestih vdrli na izraelsko ozemlje. Na krajih, kjer so podrli ograjo, nastavljajo mine.

Izraelski tanki blizu Libanonske meje. FOTO: Lisi Niesner Reuters

Razmere se zaostrujejo

Od ponedeljka sicer niso zabeležili novih prehodov meje. »Vemo, da od sinoči ni vstopil nihče (...) a infiltracije se še vedno lahko zgodijo,« je opozoril Heht in dodal še, da so evakuacijo skupnosti, ki živijo v bližini meje, že skorajda zaključili.

Heht je povedal še, da so v Izraelu in v okolici območja Gaze našli 1500 trupel Hamasovih pripadnikov. Še v ponedeljek je izraelska vojska sicer poročala o posamičnih spopadih s palestinskimi borci.

Razmere na območju se zaostrujejo po sobotnem nepričakovanem in silovitem napadu Hamasa na Izrael, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih več kot 900 ljudi, vključno z 260 udeleženci glasbenega festivala. V odgovor Izrael izvaja obsežno letalsko in topniško obstreljevanje tarč v Gazi, kjer je po navedbah palestinskih oblasti doslej umrlo najmanj 687 ljudi.

Hamas je poleg tega med vpadom v Izrael zajel več kot 100 talcev in zagrozil, da bodo ubili po enega vsakič, ko bo Izrael izvedel letalski napad, ne da bi opozoril civiliste.