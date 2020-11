Vse bolj kaže, da je konec: udarec za udarcem za Trumpa

Izgubil volilni tožbi v Georgii in Michiganu

Državni sodišču v Michiganu in Georgii sta v četrtek zavrgli tožbi Trumpove kampanje zaradi domnevnih nepravilnosti pri štetju glasovnic torkovih volitev kot neutemeljeni in brez dokazov. Trumpova kampanja je napovedala še tožbo v Nevadi in po potrebi še drugje.



Michigan, kjer je sodnica v četrtek ugotovila, da tožba Trumpove kampanje, naj se zaustavi štetje glasovnic, nima nobene osnove za uspeh, je že dobil Biden. Za zmagovalca so ga razglasile vse ameriške televizije in Biden je od srede, ko so Trumpovi v Michiganu vložili tožbo, le še povečal prednost, ki je narasla na okrog 150.000 glasov.



V Georgii so tožili, naj se zaustavi štetje, ker naj bi 53 glasovnic, ki so prišle pozno na volišča, pomešali med tiste, ki so prišle pravočasno. Sodnik ni vedel, kaj bi s tem, in je tožbo zavrnil s priporočilom, naj naslednjič prinesejo kakšen dokaz.



Trumpova kampanja je napovedala tudi tožbo v okrožju Nevade Clark, ki zajema med drugim mesto Las Vegas. Nekdanji pravosodni minister Nevade Adam Laxalt je dejal, da so menda šteli mrtve in glasovnice ljudi, ki so se preselili iz Las Vegasa. Zato bodo vložili tožbo na zveznem sodišču, da zaustavijo štetje.



V Pensilvaniji pa je Trumpova kampanja v četrtek uspela s tožbo, s katero je zahtevala večji dostop do volišč, kjer štejejo glasove. To je preštevanje glasov dodatno zavleklo. Celovite strategije ni, saj na primer v Arizoni Trumpovi zahtevajo nadaljevanje štetja glasovnic. Povsem brez potrebe sicer, saj to poteka tudi brez tega in demokrati ne ugovarjajo.



STA

Zgodaj zjutraj po srednjeevroipskem času je aktualni predsednik ZDAnagovoril Američane. Ponovil je, da mu skušajo ukrasti volitve, tri televizijske hiše pa so njegov govor iz Bele hiše prekinile.Preberite tudi:»Ne smemo dovoliti, da bi kdorkoli utišal naše volivce ali proizvedel rezultate. Naše številke so se skrivaj čudežno zmanjševale. Skušajo potvoriti volitve in tega ne smemo dovoliti,« je dejal Trump. Ponovil je obtožbe, da so določena mesta, ki jih vodijo demokrati, skorumpirana, volilne delavce pa je obtožil, da ponarejajo glasove ali preštevajo nezakonite glasove.Poleg tega je nizal obtožbe na račun osrednjih medijev, milijarderjev in velikih tehnoloških podjetij, češ da so vsi proti njemu in podpirajo demokrataKo je Trump omenil, da je on zmagovalec volitev, so tri velike televizijske hiše - ABC, MSNBC in CBS - prekinile njegov govor.»Mislim, da bo veliko tožb. Najverjetneje bo šlo skozi pravni proces. Imam občutek, da bodo na koncu odločili sodniki,« je dejal Trump, ki polaga upe v vrhovno sodišče ZDA s konservativno večino in tremi sodniki, ki jih je sam imenoval na položaj.Biden je iz minute v minuto bliže zmagi. Trumpovo vodstvo v Pensilvaniji se je zmanjšalo na 22.398 glasov, v Georgiji demokrat za njim zaostaja le še 1.709 glasov. V Arizonu zaostaja Trump in sicer za 47.052 glasov.