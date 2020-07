Grozljiv prizor: umrl pred covid ambulanto, truplo več ur vsem na očeh

Ni dočakal pomoči

Ponovno obvezne maske

Koronavirus je po svetu zahteval že več kot 630 tisoč smrtnih žrtev. FOTO: Slovenske novice

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 104 nove okužbe s koronavirusom ob 1.417 testih. Pri naših južnih sosedih se je število smrtnih žrtev zaradi covida 19 povečalo še za tri, in sicer na 128. V bolnišnicah se zdravi 132 pacientov, sedem med njimi jih je na respiratorjih. Aktivnih primerov okužbe je 1.112 (za primerjavo: v Sloveniji je aktivnih 257 primerov).Preberite tudi:Iz Istre poročajo o 11 novih primerih in smrti 95-letnice, ki je imela več kroničnih bolezni. Največ novih okužb, in sicer 27, so potrdili v Vukovarsko-sremski županiji, še ena oseba je umrla v Zagrebški. Podatka, od kod prihaja tretja smrtna žrtev, še ni.V BiH je padel nov rekord: potrdili so kar 346 novih primerov, kar je nov dnevni rekord. V Federaciji BiH so testirali 1.126 ljudi, okužbo pa potrdili pri 197 osebah. V Republiki Srbski je bilo pozitivnih 146 vzorcev od 655, umrli sta dve osebi.Grozljivemu prizoru pa so bili v torek priče prebivalci Pančeva v Srbiji. Ob vhodu v eno izmed covid ambulant je na invalidskem vozičku umrl starejši moški, zdravstveni delavci pa so njegovo truplo zgolj prekrili z rjuho in ga več ur pustili na žgočem soncu. Srbski mediji poročajo, da gre verjetno za oskrbovanca doma za osebe z motnjami v razvoju, ki ga je kombi ob 14.30 pripeljal k zdravniku. Eden izmed mimoidočih je za portal 013 povedal, da je v šoku: »Nečloveško je. Ko sem šel prvič mimo, je moški v težkem stanju na ulici v senci čakal, da pride na vrsto. Z masko na obrazu. Ko sem šel drugič mimo, približno uro in pol kasneje, je bil na istem mestu, na soncu, mrtev. Prav tako na vozičku, le da pokrit z rjuho.«​​Pri naših severnih sosedih Avstrijcih pa so zabeležili 170 novih okužb z virusom sars-cov-2. Največ, kar 63 novih okužb, so potrdili na Dunaju. V Zgornji Avstriji je bilo 50 novih primerov okužbe, na Salzburškem 21, v Spodnji Avstriji 16, na Štajerskem 12, na Tirolskem pet ter na Gradiščanskem trije. Na Koroškem in Predarlskem niso zabeležili novih okužb, poroča STA. Od izbruha bolezni se je v Avstriji okužilo več kot 20.000 ljudi, 711 jih je umrlo.Od petka bo v Avstriji zaradi naraščanja števila okužb spet obvezna uporaba mask v zaprtih prostorih, kot so trgovine. Prav tako bo treba maske nositi pri mašah ter v javnem prometu.Po svetu je okuženih že več kot 15 milijonov ljudi, od tega več kot polovica v ZDA in Latinski Ameriki.