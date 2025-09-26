Vsako drugo so prisilno sterilizirali

V Nuuku, glavnem mestu Grenlandije – ta je pridobila avtonomijo leta 1979, a je še vedno del danskih čezmorskih ozemelj –, se je danska premierka Mette Frederiksen opravičila Inuitkam, ki so bile žrtve več desetletij dolge kampanje prisilne kontracepcije. Nekatere deklice, ki so jim brez njihove vednosti vstavili maternični vložek, so bile stare samo 12 let.

»Drage ženske. Drage družine. Dragi Grenlandci. Danes vam lahko namenim samo eno besedo – opravičujem se,« je pred polno dvorano v središču Nuuka dejala Frederiksenova, oblečena v črno: »Žal mi je za krivico, ki vam je bila storjena, ker ste bile Grenlandke. Žal mi je za to, kar vam je bilo odvzeto. In za bolečine, ki jih je to povzročilo. V imenu Danske se opravičujem.«

Danska je med letoma 1966 in 1991 skupno 4070 ženskam, kar je bila vsaka druga Inuitka v rodni dobi, brez njihove vednosti in soglasja vstavila maternične vložke, da niso mogle zanositi. Številne so poročale o hudih bolečinah v trebuhu, mnoge pa niti po odstranitvi obročka niso mogle imeti otrok, pogosto zaradi resnih okužb.

Opravičilo je bilo sprejeto, a to ne pomeni, da Grenlandci sprejemajo to, kar se je zgodilo. FOTO: Mads Claus Rasmussen Via Reuters

Danska premierka se je opravičila. FOTO: Mads Claus Rasmussen/Afp

Naja Lyberth, vodja skupine žensk, ki je lani od Danske zaradi prisilne kontracepcije zahtevala odškodnino, se je Mette Frederiksen zahvalila za opravičilo in dejala, da se je s tem začel čas, ko Grenlandci lahko skupaj predelajo travmo. Dodala je, da je danska država z opravičilom pokazala, da so Inuiti enakovredni državljani danske kraljevine. Grenlandski premier Jems-Frederik Nielsen pa je dejal: »Sprejemanje opravičila ne pomeni, da sprejemamo, kar se je zgodilo. Danes smo tu, ker ne sprejemamo tistega, kar se je zgodilo.«