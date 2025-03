Vsa država žaluje, danes pogreb umrlih iz kluba smrti, vendar ob različnih urah (FOTO)

Severna Makedonija še naprej zahteva pravico za 59 mrtvih v požaru v nočnem klubu in učinkovitejši boj proti korupciji, ki jo krivijo za najhujšo nesrečo v zgodovini države. Oblasti medtem pripravljajo grobove za žrtve strašne tragedije.

Kot je znano, je požar v nočnem klubu v Kočanih izbruhnil med hiphop koncertom, povzročile pa so ga iskre pirotehnike na odru, ki so zanetile strop. Nabito poln nočni klub, ki ga lokalni mediji opisujejo kot nekdanje skladišče preprog, je imel le en zasilni izhod, ki je bil med koncertom zaklenjen. Imel je dva gasilna aparata in bil brez požarnega alarma. Oblasti so v povezavi s požarom pridržale približno 20 ljudi, vključno z vladnimi uradniki in menedžerjem kluba.

Pogreb na isti dan, vendar ob različnih urah

Pogreb 59 mrtvih bo danes, je sporočil direktor Centra za krizno upravljanje Stojanče Angelov. Angelov povedal, da se bodo pogreba udeležili tudi starešina Makedonske pravoslavne cerkve - ohridske nadškofije Stefan ter več škofov iz sinode, navaja Blic.

Na vprašanje, ali bodo pogrebi hkrati v vseh krajih in vaseh iz Bregalničkega okraja, kjer so v požaru v Kočanih umrli otroci in odrasli, je Angelov odgovoril, da bodo pogrebi ob različnih urah.

»Pogreb bo v četrtek, točen čas pa bomo določili mi, torej sinoda Makedonske pravoslavne cerkve, ker škof želi biti prisoten v večini krajev, saj gre za otroke iz njegove škofije. Največ žrtev je v mestu Kočani, Češinovo Obleševo, Skoplje, Probištip, Štip, Makedonska Kamenica,« je še dejal Angelov.

Pravi še, da je bil na kraju dogodka med gašenjem in je bil priča grozljivim prizorom. »V takšnem trenutku je težko zadržati solze. Ni besed, s katerimi bi izrazil sožalje njihovim družinam, saj je to strašna tragedija, kakršne država še ni doživela,«.