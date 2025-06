Vročinski val usoden za žensko brez klime (FOTO)

Zaradi vročinskega vala, ki je zajel vzhodno polovico ZDA, so številni Američani poiskali zdravniško pomoč, več sto je bilo hospitaliziranih, tudi vodja demokratov v senatu Chuck Schumer. Vročina povzroča težave tudi na električnem omrežju; v New Yorku je brez elektrike v torek in sredo ostalo okrog 10.000 odjemalcev.

41 sotpinj Celzija so namerili v Newarku.

Schumer je bil v telovadnici senata v Washingtonu, ko mu je zaradi dehidracije postalo slabo. Pozneje je iz bolnišnice javno pozval Američane, naj se skrijejo pred vročino in pijejo veliko vode; 74-letnik se je medtem že vrnil na delo. Policija v Misuriju je poročala o smrti ženske, ki je bila tri dni v hiši brez klimatske naprave in vode, samo v mestu New York pa so zaradi vročinskega udara zdravili več kot 120 ljudi.

V sredo je bilo vročinskemu valu izpostavljenih okrog 150 milijonov Američanov, od začetka tedna pa so namerili najmanj 60 novih vročinskih rekordov. V Newarku so v torek namerili 41 stopinj Celzija, v Bostonu 39 stopinj, v delih mesta New York pa čez 40 stopinj. Zaradi visoke vlažnosti je bil občutek vročine še hujši. Ameriški meteorologi so opozorili, da bodo ponekod razmere ostale zelo nevarne še najmanj do petka. Severovzhod je olajšanje doživel že včeraj, temperature v New Yorku pa naj bi se danes gibale le okoli 20 stopinj Celzija.

Temperature nad 38 stopinj so v tem tednu povzročile nastanek prizemnega ozona, ki nastane pri reakciji sončne svetlobe z emisijami iz industrije in vozil. Takšno onesnaženje ogroženim skupinam, kot so starejši in bolni, povzroča težave pri dihanju, poroča portal Weather Channel. Kombinacija vročine in vlage, ki se več dni zapored zadržuje tudi čez noč, je nevarna za tiste, ki nimajo dostopa do klimatskih naprav, še posebno v središčih večjih mest.