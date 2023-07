Vročinski val terjal prvo smrtno žrtev

Vročinski val, ki so ga poimenovali Cerberus po Dantejevem Peklu, je zahteval svojo prvo žrtev. V Italiji je umrl moški, potem ko je kolapsiral zaradi žgočega sonca na 45 stopinjah Celzija.

Brutalna vročina je povzročila kaos po Evropi, usodna pa je bila za 44-letnika blizu Milana. Vročinski val se širi po Sredozemlju.

Še pred prvo žrtvijo vročine so v Italiji turiste opozarjali, naj bodo previdni. Še posebno po tem, ko se je delavec na ulici onesvestil. To se je prav tako zgodilo v kraju Lodi blizu Milana. Tam je umrl tudi 44-letnik. Umrl je nekaj ur po kolapsu v bolnišnici.

Napovedujejo, da bo huda vročina zajela tudi severnejše pokrajine od italijanskih. Turisti, ki vsako poletje preplavijo Italijo, imajo nemalo težav s prenašanjem poletnih temperatur. Včeraj so se na primer turisti v Rimu spopadali s 36 stopinjami Celzija. Tuji mediji poročajo, da se jih je več onesvestilo.

V Rimu in Firencah pričakujejo temperature okoli 41 in 37 stopinj Celzija. Opozorila so že izdali za devet območij v Italiji: Bolzano, Florence, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Rim, Turin in Viterbo.