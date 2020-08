Vročinski rekord in ognjeni tornadi

Nevarne razmere bodo vztrajale še kakšen dan.

54,4

stopinje Celzija so namerili.

Tako vroče ni bilo še nikoli nikjer. V zloglasni Dolini smrti v ameriški zvezni državi Kalifornija so izmerili osupljivih 54,4 stopinje Celzija, kar bo po uradni potrditvi Svetovne meteorološke organizacije najverjetneje svetovni rekord.Kar 130 stopinj Fahrenheita so dosegli v puščavskem predelu, to je zdaj najvišja vrednost, vse odkar natančno spremljajo temperaturo, od leta 1931. Smrtno nevarno vročino je na ameriški zahodni obali izmeril samodejni sistem nacionalnega meteorološkega centra, in sicer ob 15. uri in 41 minut po krajevnem času, kot za zdaj kaže, so rekord, ki ga prav tako drži Dolina smrti, presegli za 0,4 stopinje Celzija. Ekstremne temperature bodo vztrajale še kakšen dan, napovedujejo meteorologi in mirijo prebivalstvo, ki ga je zaradi pretirane uporabe klimatskih naprav doletela še redukcija električne energije.V Kaliforniji pa tudi Oregonu in Koloradu jim vročina ni postregla le z rekordi in slabo voljo, temveč tudi s strahotnimi požari, ki so do zdaj skupno požgali več kot 100.000 hektarjev. Suho podnebje je marsikje zanetilo ogenj, v Severni Kaliforniji pa je ogromen požar sprožil vrteče se stebre plamenov. Meteorologi so izdali tudi opozorila o tornadu, vrteče gmote so na smrt prestrašile okoliške prebivalce, ki jim ognjeni zublji ne prizanesejo tako rekoč nobeno poletje. Po podatkih kalifornijskega ministrstva za gozdarstvo in zaščito je v državi 29 aktivnih požarov, a pričakujejo, da naj bi se zaradi milejšega vremena razmere v prihodnjih dneh izboljšale.