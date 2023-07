Vročina ne bo popustila: za skoraj tretjino ZDA opozorilo pred »ekstremno vročino«

Vročinski val, ki je zajel jugozahodni del ZDA, se nadaljuje in v državah, kot so Arizona, Nevada in Kalifornija, se danes in v nedeljo obetajo novi vročinski rekordi. Ti bi lahko padli tudi v prihodnjem tednu, saj takrat vročina po napovedih vremenoslovcev še ne bo popustila. Za skoraj tretjino ZDA velja opozorilo pred ekstremno vročino.

V Las Vegasu pričakujejo, da bo padel dosedanji vročinski rekord 47,2 stopinje Celzija, Phoenix pa je imel v petek že 15. zaporedni dan s temperaturami nad 43 stopinj Celzija. V petek so jih namerili skoraj 47. Še nekaj dni in padel bo rekord po 18. zaporednih dnevih s temperaturami nad 43 stopinj Celzija iz leta 1974.

Za skoraj tretjino ZDA velja opozorilo pred ekstremno visokimi temperaturami, vroče pa je tudi drugje, a razmere še niso tako kritične kot na jugozahodu in na jugu Floride, kjer so se vode Atlantika in Mehiškega zaliva ob obali segrele čez 30 stopinj.

Umrlo že več ljudi

V Nevadi in Arizoni danes ali v nedeljo ponekod pričakujejo 49 stopinj Celzija čez dan in 32 stopinj čez noč. Samo na jugu Nevade je zaradi vročine v zadnjem tednu umrlo sedem ljudi, še več pa po drugih državah. V Kaliforniji se poleg tega obeta še začetek sezone požarov v naravi.

Nikjer ni tako vroče kot v Dolini smrti

Nikjer na svetu pa ni tako vroče kot v Dolini smrti na mejnem območju Kalifornije z Nevado, kjer so leta 1913 namerili 56,6 stopinje Celzija, vendar strokovnjaki opozarjajo, da takrat tehnologija meritev še ni bila tako točna kot danes. Sodobni rekord je padel leta 2021 s 54,4 stopinjami Celzija in ta konec tedna naj bi se živo srebro povzpelo še višje.

Kljub temu pa puščavski bazen med gorami, ki zadržujejo zrak, ki ga nato s pomočjo peska segreva sonce, turisti še vedno obiskujejo. Najbolj ekstremni se udeležijo celo 217 kilometrov dolgega ultramaratona Badwater.