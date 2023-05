Vroča vplivnica nadlegovala nogometaše: uporabila je 21 telefonov (FOTO)

Angležinja Orla Melissa Sloan z vzdevkom Devil Baby (torej Hudičeva punčka) šteje komaj 22 pomladi, pa je že velika zvezda družbenih omrežij, na katerih bajno služi z erotičnimi vsebinami. Dekle z umetnimi ustnicami in oblinami je tako samo za posnetke, na katerih je gola jedla bombone, zaslužila dobrih 57.000 evrov. Ker je ugotovila, da je tak posel bolj donosen od dela blagajničarke v veleblagovnici, se je v celoti posvetila svoji karieri na družbenih omrežjih.

Hudičevka Orla Sloan je zagrenila življenje nogometašem.

Ta teden pa so jo pričakali tudi na britanskem sodišču, kjer je priznala, da je nadlegovala kar tri nogometaše londonskega kluba Chelsea: med njimi je najkrajšo potegnil reprezentant Anglije Mason Mount, s katerim sta se zapletla v težkih časih korone in se povezala v postelji. Ko pa je nogometaš po nekaj mesecih ugotovil, da razmerje ne gre nikamor, se je odločil za prekinitev in s tem izzval Hudičevo punčko. Dekle ga je tedaj začelo klicati ter mu pošiljati sporočila z različnih telefonskih številk in uporabniških računov, nadlegovala naj bi ga s kar 21 različnih telefonskih številk.

21 telefonov je uporabila.

Mountovega soigralca Billyja Gilmourja pa je »razveselila« z novico, da je oče njenega otroka – čeprav sploh naj ne bi imela odnosov. S sporočili je nadlegovala tudi družinske člane nogometašev, zato so se odločili za sodno zaščito, saj je Orla vedela, kje in kako živijo. Nogometaši jo obtožujejo, da so njena dejanja vplivala tudi na njihove športne dosežke. Kazen ji bodo izrekli junija.