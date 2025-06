Vrhovno sodišče ZDA z novimi konservativnimi odločitvami: verske pravice, pornografija in financiranje javnih storitev

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je tik pred poletnimi počitnicami sprejelo več odmevnih odločitev, ki potrjujejo prevlado konservativne večine in bodo imele daljnosežne posledice na področju verske svobode, dostopa do spletnih vsebin in financiranja javnih storitev.

Verski ugovor glede izostanka v šoli

Sodišče je pritrdilo pravici staršev do verskega ugovora, s katerim lahko zahtevajo, da njihov otrok ne obiskuje določenih šolskih vsebin. Primer izvira iz zvezne države Maryland, kjer so starši nasprotovali vključitvi LGBTIQ+ pravljic v učni program javne šole. Uvedbo gradiva je šolsko okrožje uvedlo leta 2022, starši pa so ga zavrnili zaradi verskih prepričanj.

Čeprav so zadevo v nižjih sodnih instancah izgubljali, je vrhovno sodišče s konservativno večino njihovo pravico potrdilo. Odločitev je pozdravil tudi predsednik Donald Trump, ki jo je javno podprl na novinarski konferenci.

Potrditev zakona o preverjanju starosti za pornografske strani

V drugi zadevi je sodišče pritrdilo zakonitosti teksaškega zakona, ki od obiskovalcev pornografskih spletnih strani zahteva potrditev polnoletnosti. Država se sklicuje na sodobno tehnologijo, ki omogoča varno identifikacijo odraslih oseb.

Proti zakonu je tožila Koalicija za svobodo govora, ki zastopa pornografsko industrijo in trdi, da gre za neupravičeno vmešavanje v zasebnost odraslih, saj zbiranje osebnih podatkov uporabnike izpostavlja možnim kibernetskim zlorabam. Kljub temu je sodišče zakon potrdilo.

Financiranje storitev skozi telekomunikacijsko takso

V tretji odločitvi je presenetljivo prišlo do redke koalicije treh konservativnih in treh liberalnih sodnikov, ki so zavrnili tožbo konservativne skupine iz Virginije proti Zvezni komisiji za komunikacije (FCC). Ta omogoča telefonskim podjetjem, da uporabnikom zaračunajo dodatno takso, s katero se financira »univerzalni sklad« – namenjen zagotavljanju telekomunikacijskih storitev v šolah, knjižnicah in na podeželju.

Zanimivo je, da zakon zagovarjata tako Joe Biden kot tudi vlada Donald Trump, čeprav slednja sicer uvaja številne varčevalne ukrepe.

Odločitve vrhovnega sodišča, ki ga zaznamuje konservativna večina, še dodatno utrjujejo premik ameriške pravne ureditve k večji zaščiti verskih svoboščin in državnega nadzora nad vsebinami, hkrati pa sprožajo polemike o posegih v zasebnost ter omejevanju dostopa do izobraževalnih in kulturnih vsebin.