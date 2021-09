Vremenska katastrofa v Italiji: doživeli sedem tornadov (VIDEO)

Nenavadno septembrsko vreme v Italiji

Na severu Italije so v nedeljo zabeležili celo sedem tornadov, ki so za seboj pustili veliko materialno škodo. Po prvih podatkih v neurju ni bilo smrtnih žrtev. Na območju italijanske pokrajine Fossoli di Carpi je pustošilo več tornadov, ki so ruvali drevesa, električne drogove, voda pa je nosila vse pred sabo, so poročale priče, medtem ko posnetki še bolj nazorno prikazujejo, kako dramatično je vse skupaj bilo videti.Tornado je pihal s hitrostjo okoli 300 km/h v svojem vrhuncu in odkril številne strehe hiš ter tovarn. Pet ljudi so izselili, ker ni bilo več mogoče pristopiti k njihovim hišam, poročajo italijanski mediji.Sedmi tornado je prizadel območje Modenese in povzročil ogromno materialno škodo v tamkajšnjem lokalnem aeroklubu, ki je popolnoma uničen.Italijanski meteorologi menijo, da se je v nedeljo zgodil nenavaden pojav, ki bi ga težko napovedali, zato tudi niso prižgali rdeče luči meteoalarma. Ponekod je zapadlo tudi do 220 mm dežja, medtem ko so s Sicilije poročali o izjemno visokih temperaturah za ta letni čas. Na površini morja so namerili kar 28 stopinj Celzija, medtem ko je bila temperatura zraka v Sirakuzah kar 38 stopinj Celzija.