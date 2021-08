Vremenoslovci razkrili, kakšno vreme nas čaka jeseni

Podaljšano poletje

Pri nas bo, kot kaže, še nekaj vročine, pa tudi nevarnost poplav. FOTO: Accuweather

Suho in vroče poletje je po okusu mnogih prebivalcev srednje in južne Evrope, saj omogoča preživljanje časa na prostem, ob rekah, jezerih na morju. Nemalokrat se zgodi, da se poletje zavleče tudi v jesen, ki se začne 22. septembra. Vremenoslovci s portala AccuWeather so pripravili obsežno napoved za jesen 2021.Vpliv zračne mase La Niña, ki se razvije nad Tihim oceanom, je bil močan tudi v Evropi v poletnem času, ko so se z večdnevnim deževjem borili v Nemčiji, Belgiji, na Nizozemskem in v Luksemburgu. Jeseni pa bodo prav ti deli precej suhi, saj naj bi deževje te dele zaobšlo, se bodo pa padavine premikale južno, kar vključuje tudi Slovenijo. Sicer pa pričakujejo temperature, kot so običajne za jesen. Torej ob začetku jeseni temperature med 21 in 23 stopinjami Celzija, v pozni jeseni pa med 4 in 8.Predvidevajo pa tudi, da bi lahko Evropo zadele vsaj tri tropske nevihte, ki je v 2020 niso dosegle, saj so se razbile že na poti proti Evropi nad severnim Atlantikom. Predvsem naj bi takšno vreme ujelo Irsko in Severno Irsko ter Pirenejski polotok. Vremenske gmote nad Skandinavijo in Rusijo naj bi ustvarile območje nizkega zračnega pritiska, kar bi lahko prineslo kar nekaj neviht južnemu delu Evrope. Velika količina padavin, ki bi jo prenesla vsaka prehodna fronta, pa bi lahko povzročila poplave na območju Alp in severne Italije.Močnejše deževje napovedujejo za konec oktobra in november tudi na Balkanu. V septembru naj bi visoke temperature na Balkanu in v Italiji trajale, morda s kakšnim vročinskim valom na južnem Balkanu in v Grčiji v prvi polovici meseca. Tudi Slovenija bi po njihovih predvidevanjih lahko imela topel september. Indijansko poletje torej ...