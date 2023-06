Vrag tokrat res odnesel šalo? Putin je jasno povedal, česar se boji ves svet

Ruski predsednik Vladimir Putin je ponovno zagrozil, da bi lahko vojna v Ukrajini prerasla v jedrski spopad, in opozoril, da v tretji svetovni vojni ne bo zmagovalcev, vključno z Ameriko.

Putinove grožnje z zaostrovanjem razmer prihajajo, ko ruske sile nadaljujejo napad na Ukrajino z izstreljevanjem raket na mesto Odesa, kjer so bili v napadu iz Črnega morja ubiti najmanj trije ljudje, več kot ducat jih je bilo ranjenih, eksplozije pa so poškodovali hiše, skladišča, trgovine in kavarne, je sporočila regionalna državna uprava.

V tretji svetovni vojni zmagovalcev ne bo

Med odzivom Rusije na Ukrajino, ki je sprožila dolgo pričakovano protiofenzivo, je Putin na srečanju z ruskimi vojnimi dopisniki v Moskvi dejal: »Amerika se pretvarja, da se ne boji stopnjevanja konflikta v Ukrajini, ampak normalni ljudje si tega ne želijo. V primeru tretje svetovne vojne ne bo zmagovalcev, vključno z Ameriko.« Njegovi komentarji pa prihajajo po tem, ko je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko razkril, da je njegova država začela prejemati taktično jedrsko orožje od svoje zaveznice Rusije.

Jedrsko orožje trikrat močnejše od bomb v Hirošimi in Nagasakiju

Lukašenko je za rusko državno televizijo dejal, da njegova država dobiva jedrsko orožje, ki je po njegovih besedah ​​trikrat močnejša od atomskih bom, ki so jih leta 1945 ZDA odvrgle na Hirošimo in Nagasaki.

Namestitev taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji je prva poteza Moskve s takšnimi bojnimi glavami, manj zmogljivim jedrskim orožjem krajšega dosega, ki bi ga lahko potencialno uporabili na bojišču, zunaj Rusije po padcu Sovjetske zveze. Putin je tako dejal, da bo Rusija, ki bo obdržala nadzor nad taktičnim jedrskim orožjem, to začelo nameščati v Belorusiji, potem ko bodo pripravljena posebna skladišča za njegovo shranjevanje, navaja Daily Mail.

ZDA so kritizirale Putinovo odločitev, vendar so sporočile, da nimajo namena spremeniti svojega stališča do strateškega jedrskega orožja in ne vidijo znakov, da bi ga Rusija pripravljena uporabiti. Korak Rusije pa pozorno spremlja preostali svet, pa tudi Kitajska, ki je posvarila pred uporabo jedrskega orožja v vojni v Ukrajini.