Vrag je vzel šalo: otok Krk z rekordnim številom okužb

Razmere na Hrvaškem se slabšajo



Na Hrvaškem so v statistiko na dnevni ravni znova vpisali trimestno število okuženih s koronavirusom. Po zadnjih podatkih so zaznali 130 okuženih (to je najslabši dan po 11. juliju, ko so ugotovili 140 okuženih). Največje število okuženih so odkrili na območju Splitsko-dalmatinske županije, med njimi so tudi tujci, poroča hrvaški spletni portal Index.hr.



Dan prej so s testiranji potrdili 91 okuženih.

Hrvaški otok Krk, ki je priljubljena destinacija številnih slovenskih turistov, je danes zabeležil rekordno število okužb. Na Krku so v času koronakrize zabeležili le peščico okužb, današnja številka pa je za otočane rekordna. Zabeležili so namreč osem novih okužb, gre za štiri zdravstvene delavce in člane njihovih družin. Dobra novica za Slovence je ta, da med turisti za zdaj ni zabeleženih okužb.Spomnimo, 27. junija so na otoku Krku zabeležili dve novi okužbi, vendar so širjenje takrat uspešno zajezili. Sicer pa se Hrvaška iz dneva v dan bori s širjenjem virusa. Največ težav imajo prav zaradi druženja mladih počitnikarjev. Kot so izpostavili, so novi primeri v minulem povezani z nočnimi klubi na hrvaški obali, kjer so se okužili domači in tuji turisti. Gre za mlajše osebe, ki so med počitnicami obiskale nočne klube v Makarski, Vodicah pri Šibeniku, Novalji na otoku Pag in na otoku Vir.Do včeraj so sicer zabeležili 5.740 okužb. Medtem je okrevalo 4.962 ljudi, za covidom 19 pa jih je umrlo 160. V preteklih skoraj šestih mesecih so testirali nekaj manj kot 130.700 oseb, od tega 1.309 v preteklih 24 urah, je še sporočili nacionalni štab civilne zaščite.