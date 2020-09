Vrag je vzel šalo, Hrvaška zaostruje ukrepe: poglejte, kdo bo to najbolj čutil

Hrvati za naslednjih 15 dni uvajajo nove ukrepe za krapinsko-zagorsko županijo. Na uradni spletni strani, namenjeni novemu koronavirusu, pišejo, da so v veljavi ti ukrepi:



– prepoved izhoda iz prostorov uporabnikov storitev v domovih za starejše in nemočne osebe, v domovih za otroke s težavami v razvoju in domovih za odrasle invalidne osebe; izjema so tisti, ki imajo zdravniško upravičen izhod;

– zaposleni, ki delujejo na področju socialnih storitev v prej omenjenih nastanitvenih objektih, naj se ne udeležujejo strokovnih izobraževanj in drugih organiziranih oblik izobraževanj (kongresi, simpoziji, predavanja, delavnice in podobno);

– priporočilo upokojencem, naj ne odhajajo na organizirana potovanja in naj ne sodelujejo na organiziranih dogodkih, ki se jih udeležuje veliko oseb.



Ukrepi veljajo od 7. septembra.



Hrvaška je v zadnjih 14 dneh naštela 3834 na novo okuženih s koronavirusom (danes so sporočili, da so v zadnjih 24 urah zabeležili 334 pozitivnih primerov), kazalnik pojavnosti virusa v 14 dneh, preračunan na 100.000 prebivalcev, pa znaša že 94,3. Slovenija je omejitev za varno državo postavila pri vrednosti 10.