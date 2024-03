Vpliv človeka na okolje ni tako zelo velik

Mednarodna stratigrafska komisija je sklenila zavrniti predlog za razglasitev nove geološke dobe, ki bi se imenovala antropocen. Izraz sta že pred dvema desetletjema skovala klimatolog Paul Crutzen in biolog Eugene Stoermer, z njim pa naj bi opisovali spremembe, ki jih na Zemlji povzroča človek. Antropocen bi se tako imenovala doba, v kateri živimo, a se strokovnjaki ne strinjajo povsem, kdaj naj bi se ta začela. Nekateri menijo, da naj bi začetek antropocena sovpadal z neolitsko revolucijo (mlajša kamena doba), medtem ko se drugim zdi bolj primeren začetek šele v sredini 20. stoletja, ko je vpliv človeka na okolje postal uničujoč.

Strokovnjaki se ne strinjajo povsem, kateri dogodek bi določili za začetek antropocena.

Predlog, da bi se doba, v kateri živimo, imenovala antropocen, je star že 15 let, a šele pred dnevi je skupina strokovnjakov o njem tudi glasovala in ga s 66-odstotno večino zavrnila. Eden od članov podkomisije je dejal, da glasovanje ni bilo izvedeno ustrezno in v skladu s statutom podkomisije, zato je že zahteval preiskavo. Če bodo ugotovili nepravilnosti, bodo glasovanje razveljavili.

Geološke dobe imajo vsaka svojo značilnost, ki so med drugim vidne v plasteh kamnin. FOTO: Jie Zhan/getty Images

Nasprotniki takšnega poimenovanja geološke dobe menijo, da je še prezgodaj za ugotovitev, ali je vpliv človeka na naš planet resnično tako bistven, da bi morali po njem poimenovati obdobje v geološki zgodovini Zemlje. Kljub temu tudi druge predlagane alternative, denimo kapitalocen, v ospredje postavljajo človeka, medtem ko se poimenovanja drugih dob osredotočajo na čas. Izraz holocen denimo pomeni nedaven, pleistocen povsem nov, pliocen pa nadaljevanje nedavnega.